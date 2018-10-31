Yapay zeka dini şiddeti engelleyebilir mi?

Bilim insanları, toplumları taklit eden yazılımların dini şiddeti engellemek için kullanılıp kullanılmayacağını test ediyor. Araştırmacılar yapay zeka algoritmalarını kullanarak mezhepsel farklılıkların tetiklediği eylemlerin simülasyonunu gerçekleştiriyor. Kullanılan modelde farklı etnik gruplar, ırklar ve dinleri de içeren binlerce değişken bulunuyor. Norveç ve Slovakya, Müslüman göçmenlerin tarihsel olarak Hristiyan olan ülkelere yerleşmesi sonucu ortaya çıkabilen gerilimlerle başa çıkmak için teknolojiyi deniyor. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar geliştirdikleri sistemin hükümetlerin Londra'daki terör saldırıları gibi durumlara vereceği yanıtı belirlemekte yardımcı olmasını umuyor. Öte yandan bağımsız bir uzman, bu aracın gerçek hayatta kullanılması için daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Prof. Noel Sharkey, "Bu proje olgunluğa ulaştığında dini çatışmaları etkileyen faktörleri analiz etmek için inanılmaz kullanışlı bir araştırma projesi olabilir" diyor. Temel inançlar Journal for Artificial Societies and Social Stimulation (Yapay Toplumlar ve Sosyal Uyarım) adlı dergide yayınlanan araştırma, insanlar türünün barışçıl olduğuna işaret ediyor.

Doğal felaketler gibi kriz dönemlerinde bile simülasyondaki insanlar barışçıl bir şekilde bir araya gelebiliyor. Fakat yazılıma göre bazı durumlarda insanlar şiddete de başvurabiliyor. Bu durumlara örnek olarak insanların kimliklerini oluşturan temel inançların diğer gruplar tarafından sorgulanması gösteriliyor. Araştırmacılar Kuzey İrlanda'da yaşanan çatışmaları inceleyerek "yabancı düşmanı toplumsal kaygı" olarak adlandırdıkları koşulun fiziksel şiddete dönüşme sürecini programa ekledi. Dinin yanı sıra siyasal ve kültürel faktörleri de içeren Kuzey İrlanda'daki çatışma 30 yıl sürmüş ve 3 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Temel korkular 2002 yılında Hindistan'daki Guajarat isyanlarını da inceledi. Hindularla Müslümanlar arasında gerçekleşen üç gün süren çatışmalarda iki bin kişi ölmüştü. Araştırmacılardan Justin Lane, "Yapay zekayı din veya kültür gibi konularda kullanmak için insan psikolojisini modelleme alanına bakmamız lazım çünkü din ve kültürlerimizin temelinde psikoloji yatıyor" diyor ve ekliyor: