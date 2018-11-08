"Yapay zeka, hasta yararına büyük umut vadetmektedir"

Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, yapay zekanın, sağlık alanında büyük bir hızla çoğalan ve biriken dijital verilerin, hasta yararına hızlı ve en yararlı şekilde analizi için büyük umut vadettiğini bildirdi.

Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen "39. Ulusal Radyoloji Kongresi-TÜRKRAD 2018" bin 100 kişinin katılımıyla başladı.

Dicle, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, başlangıcından bu yana, bilişim teknolojilerinin tıp alanında ilk uygulayıcısı olan radyolojinin, yapay zeka konusunda da öncü rol oynadığını söyledi.

Yapay zeka konusundaki gelişmelerle iki farklı tartışmanın gündeme geldiğini aktaran Dicle, bunlardan ilkinin, yapay zeka sonrası radyologların yerlerini robotlara bırakacağı yönünde olduğunu dile getirdi.

Diğerinin de bu araçlar sayesinde zaman kazanacak radyologların, hastaları için daha nitelikli katkılar verebilecek konuma gelmeleri olduğunu anlatan Dicle, şunları kaydetti:

"Her iki görüşün de belirli oranda haklılık taşıdığı düşünülebilir. Ancak, konu etik ve sorumluluk perspektifinden ele alındığında, insan faktörünün karar süreçlerinden dışlanması olası değildir. Zira, duygulardan arınmış bir algoritmayla ortaya çıkacak sonuçların etik değerlerle çelişme olasılığı oldukça yüksektir. Yapay zeka, sağlık alanında, büyük bir hızla çoğalan ve biriken dijital verilerin, hasta yararına hızlı ve en yararlı şekilde analizi için büyük umut vadetmektedir."