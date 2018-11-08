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"Yapay zeka, hasta yararına büyük umut vadetmektedir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dicle: - "Yapay zeka, sağlık alanında büyük bir hızla çoğalan ve biriken dijital verilerin, hasta yararına hızlı ve en yararlı şekilde analizi için büyük umut vadetmektedir" - OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici: - "Bir yaş altı çocuk kırıklarının yüzde 25'i istismar nedeniyle olur"

Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, yapay zekanın, sağlık alanında büyük bir hızla çoğalan ve biriken dijital verilerin, hasta yararına hızlı ve en yararlı şekilde analizi için büyük umut vadettiğini bildirdi.

Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen "39. Ulusal Radyoloji Kongresi-TÜRKRAD 2018" bin 100 kişinin katılımıyla başladı.

Dicle, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, başlangıcından bu yana, bilişim teknolojilerinin tıp alanında ilk uygulayıcısı olan radyolojinin, yapay zeka konusunda da öncü rol oynadığını söyledi.

Yapay zeka konusundaki gelişmelerle iki farklı tartışmanın gündeme geldiğini aktaran Dicle, bunlardan ilkinin, yapay zeka sonrası radyologların yerlerini robotlara bırakacağı yönünde olduğunu dile getirdi.

Diğerinin de bu araçlar sayesinde zaman kazanacak radyologların, hastaları için daha nitelikli katkılar verebilecek konuma gelmeleri olduğunu anlatan Dicle, şunları kaydetti:

"Her iki görüşün de belirli oranda haklılık taşıdığı düşünülebilir. Ancak, konu etik ve sorumluluk perspektifinden ele alındığında, insan faktörünün karar süreçlerinden dışlanması olası değildir. Zira, duygulardan arınmış bir algoritmayla ortaya çıkacak sonuçların etik değerlerle çelişme olasılığı oldukça yüksektir. Yapay zeka, sağlık alanında, büyük bir hızla çoğalan ve biriken dijital verilerin, hasta yararına hızlı ve en yararlı şekilde analizi için büyük umut vadetmektedir."

- Hastalar, sonuçlara hızlıca ulaşabiliyor

Türk Radyoloji Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya ise tetkik yoğunluğu kapsamında, Türkiye'nin bu yıl da MR'da birinciliği koruduğunu, gelinen süreçten hastaların memnun olduğunu ifade etti.

Hastaların, klinisyen hekime hızlıca ulaştığına, radyolojik tetkikleri istedikleri gibi yaptırarak sonuçlarına hızlıca ulaşabildiğine işaret eden Kaya, "Hastaların verilen hizmetin kalitesini kontrol etme şansları yok. Çünkü sağlık hizmeti kalitesini tüketicinin kısa zamanda belirlemesi zordur." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici, istismarın, hukuki ve sosyal yönleri bulunan önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Toplumlarda çocuklara karşı uygulanan şiddet gizli kaldığından, sıklığının belli olmadığına değinen Bilgici, istismara uğramış çocukların çoğunun tıbbi yardım alamadığını bildirdi.

Durumu ağır olduğu için hastaneye getirilen çocuklar için "yataktan, kucaktan düştü" dendiğini belirten Bilgici, bu nedenle istismar olduğuna dair tanı koymada güçlükler yaşandığını vurguladı.

Bilgici, çocuk istismarı nedeniyle oluşan kırıkların, yaklaşık yüzde 80'inin 18 ay altı çocuklarda görüldüğünü aktararak, "Bir yaş altı çocuk kırıklarının yüzde 25'i istismar nedeniyle olur." dedi.

Kongre, 11 Kasım'da sona erecek.

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39. Ulusal Radyoloji Kongresi Çocuk istismar Türk Radyoloji Derneği

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