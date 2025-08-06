Yapay zekaya göre şehirler bir kadın olsaydı nasıl giyinirdi?

İstanbul



Yapay zekaya göre İstanbul bir kadın olsaydı uzun ve tiril tiril bir elbise giyerdi. Yapay zeka, Osmanlı motiflerini de eklemiş ve elbise resmen tarih kokuyor! Boynunda hilal şeklinde narin bir gümüş kolye, saçlarında ise canlı lale desenli ipek bir eşarp bulunurdu. Kumaşlarda da doku olurdu.

İzmir



İzmir bir kadın olsaydı Ege Denizi esinlerini barındıran hafif ve tiril tiril beyaz keten bir elbise giyerdi. Elbisesine zeytin dalları motiflerini eklemiş ve begonvillerle süslenmiş hasır bir şapka düşünmüş. Ayaklarında ise sade gümüş renkte sandaletler olurdu. Kombin bu yaz aylarında denenebilir!

Ankara



Ankara bir kadın olsaydı, toprak tonlarında (pişmiş toprak ve bej gibi) özel dikim, modern ve minimalist bir takım elbise giyerdi. Geometrik desenlere sahip dikkat çekici bir kolye ve sağlam, rahat bilekte botlar tercih ederdi.

Eskişehir



Eskişehir bir kadın olsaydı kısa bob saç kesimi olan, rahat ama şık bir kıyafet giyen bir kadın olurdu. Üzerinde koyu renk bir kot ceket, altında rahat kesim gri pantolon ve modaya uygun beyaz deri spor ayakkabılarla kombinlenmiş, rahat, çizgili krem ve lacivert bir tişört bulunurdu. Kanvas çantası da eksik olmazdı.

Bursa



Bursa bir kadın olsaydı şık ve rahat bir kombin tercih ederdi. Üzerinde, kömür grisi ya da koyu orman yeşili gibi bir tonda ve üzerine tam oturan bir blazer ceket olurdu. Altına yüksek belli, bol paça bir pantolon, içine de sade ve zarif ve ipek bir bluz giyerdi.

Çanakkale



Çanakkale bir kadın olsaydı zamansız ama bir o kadar da her zaman üstünde taşıyabileceği bir tarzı olurdu. Üzerinde zeytin yeşili veya klasik bej renginde sağlam bir trençkot olurdu. İçinde ise sade, rahat ve uzun kollu bir tişört giyerdi. Altına da koyu renk, dar kesim bir jean pantolon giyerdi. Ayaklarında botlar, boynunda ise sade ama anlamlı bir kolye taşırdı.

Mardin



Mardin bir kadın olsaydı kesinlikle modern ve bohem esintili bir tarzı olurdu. Üzerinde pamuk ya da keten gibi doğal bir kumaştan yapılmış, bol kesim uzun bir tunik elbise olurdu. Belki kum rengi ya da soluk gül kurusu gibi çöl tonlarında. Altına da rahat ve bol paça bir pantolon giyerdi. Tabii aksesuarlar da Mardin yöresine ait olurdu!

Antalya



Yapay zeka, Antalya'yı mavi renkte tiril tiril elbise giyen ve hasır bir şapka takan bir kadın olarak tasvir etmiş. Ona göre Antalya bir kadın olsaydı, capcanlı ama zarif bir yaz kombiniyle karşımıza çıkardı. Rengarenk, turkuaz veya mercan tonlarında hafif ve nefes alan rayon ya da keten gibi bir kumaştan yapılmış, uçuş uçuş bir maksi elbise giyerdi. Üzerinde narin altın takılar, belki küçük bir deniz kabuğu kolye, ayaklarında ise şık ve düz sandaletler olurdu.

Muğla



Muğla bir kadın olsaydı rahat ve bohem bir şıklığı yansıtan bir kombin tercih ederdi. Üzerinde gazlı bez veya buruşuk pamuk gibi doğal, dokulu bir kumaştan yapılmış omuzları açık, bol kesim bir bluz giyerdi. Belki yumuşak beyaz veya toprak tonlarında. Altına da rahat, bol paça keten bir pantolon veya uzun, uçuş uçuş bir etek giyerdi. Muğla havasına çok yakışır!

Samsun



Samsun bir kadın olsaydı rahat ve günlük bir tarzla karşımıza çıkardı. Üzerinde hafif bol kesimi olan örgü bir kazak olurdu. Toprak tonlarında, mesela açık gri ya da yumuşak zeytin yeşili gibi olurdu. Altına da rahat ve koyu renk, düz kesim bir jean pantolon ve klasik beyaz spor ayakkabılar giyerdi. Elinde sade bir bez çanta, başında da bir bere olurdu.