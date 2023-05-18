Yapay zekayla ideal kadın ve erkeğin özellikleri çizildi! İşte 'mükemmel' kadın ve erkek...

Yapay zeka (AI), sosyal medya verileri üzerinde etkileşim analitiği kullanarak "ideal" erkek ve kadının görüntülerini oluşturdu. Yapay zekanın (AI) ürettiği "ideal" erkek ve kadın görüntüleri oldukça ilgi çekti. Yeme bozukluğu farkındalık grubu, vücut tiplerinin tasvirlerinde sonuçların "büyük ölçüde gerçekçi olmadığı" konusunda uyardı.

Tüm kadınların sarı saçları ve kahverengi gözleri olduğu için, erkek ve kadın resimleri zeytin ten tonları için bir önyargı gösteriyor. Bu arada, bulgulardan sonra kaşları kaldıran tek şey saç rengi sonuçları değil.

GÖRÜNTÜLERİN CİNSEL İÇERİKLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

The Bulimia Project tarafından Dall-E 2, Stable Diffusion ve Midjourney kullanılarak yürütülen araştırma, görüntülerin çok daha "cinsel içerikli" olduğunu ortaya çıkardı.

Kadınlar için yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin %37'si sarı saçlı ve %53'ü zeytin tenli kadınları içeriyor. Erkek çizimlerinde büyük kaslı yapıları görülürken, karın kasları ve ekstra dar tişörtlerle geldiler. Çalışma, görüntülerdeki erkeklerin %67'sinin kahverengi saçlı olduğunu, %63'ünün ise bronz tenli olduğunu gösterdi.

İdeal erkek ve kadın olarak sunulan sosyal medyayı analiz etmek için AI'yı kullandıktan sonra, The Bulimia Project ondan internetten görüntülere dayanarak olası durumunu paylaşmasını istedi.

2023'teki "mükemmel" adam sakallıydı ve çoğunlukla kahverengi gözleri ve saçları vardı. Kadınlara gelince, kahverengi gözleri, kahverengi saçları ve bronz tenleri vardı.

Bulimia Projesi şunları söyledi: "Sosyal medyanın, hangi içeriğin en kalıcı gözlere sahip olduğuna dayalı algoritmalar kullandığı düşünüldüğünde, AI'nın yorumlamalarının neden daha cinselleştirilmiş olduğunu tahmin etmek kolay."

İDEAL VÜCUT ÖLÇÜTÜ GERÇEKÇİ BULUNMADI

"Ancak yapay zekanın sosyal medyada bulduğu fiziğin bu kadar çok tuhaf şekilli versiyonunu bulmasının nedeninin, bu platformların en başta gerçekçi olmayan vücut tiplerini teşvik etmesi olduğunu varsayabiliriz."



