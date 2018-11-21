Yapı Kredi Kültür Sanat'ta iki yeni sergi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından düzenlenen "Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında" ve "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergileri açıldı. Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden İlhan Berk'in 100. doğum yılı için hazırlanan "Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında" sergisi, şairin üretim sürecine odaklanıyor. Şairin 25 şiir kitabının omurgayı oluşturduğu sergi "Omurga/25 Şiir Kitabı", "Evren/Resimler", "Yörünge/Kitaplık", "Kılavuz/Defterler", "Kabuk/Eşyalar" ve "Harfler/Formlandırma Çabaları" bölümlerini içeriyor. Sergide, Berk'in daha önce görülmemiş resim ve desenleri, 1955'lerden itibaren el yazısıyla tuttuğu defterleri, şiir kitaplarının sayfalarının yanı sıra videolar ve şairin kişisel eşyaları yer alıyor. Tasarımını Yeşim Demir'in yaptığı sergide, İlhan Berk'in Bodrum'da yaşamaya başladığı 1970'ten itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor.

\ - Gizli kalmış bir hazine Yapı Kredi Müzesi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkılarak hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı ortaklığında açılan "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi ise Osmanlı'daki unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor.

Sergide, Yapı Kredi Koleksiyonu'nun yanı sıra Topkapı Sarayı Müzesi, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Semahat ve Nusret Arsel Koleksiyonu, Çiğdem Simavi Koleksiyonu, Gökhan Turhan ve Göksel Turhan Koleksiyonu, A. Naim Arnas Koleksiyonu, Ercan Topçu Koleksiyonu ve Adell Ab-ı Hayat Koleksiyonu gibi önemli müze ve koleksiyonlarından ödünç alınan 138 adet Osmanlı tombağı ilk kez bir arada izlenime sunuluyor. Sergide, tombak olarak adlandırılan yemek kapları, fincan zarfları, leğen-ibrikler, buhurdanlar, gülabdanlar ve şamdanlar Osmanlı saray hayatının zarafetini gözler önüne seriyor. Nadide örneklerin yer aldığı sergi, "Sofra ve Yemek Sunumu", "Su, Temizlik ve Güzel Koku", "Giyim Kuşamda Tombak", "Osmanlı'nın Altın Ordusu" ve "Işığın Kaynağı" bölümlerinden oluşuyor. - İlhan Berk'in kitaplığı hiç değişmedi "Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında" sergisinin küratörlüğünü üstlenen Dr. Necmi Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide İlhan Berk'in farklı karakterlerini ve özelliklerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Sönmez, geniş bir ekiple hazırladıkları sergide yeni bir İlhan Berk yorumunun önünü açmaya çalıştıklarını belirterek, "Daha önce görülmemiş ve bilinmeyen çalışmalarını bir araya getirdik. İlhan Berk'i İlhan Berk yapan onun kitaplığıydı. Vefatından sonra bıraktığı şekliyle, 2005'te vefatında duran sırayla buraya getirdik. Hiçbir şey değiştirilmedi. Bunları dijitalize ettik, izleyiciler dokunmatik ekranlar sayesinde bu kitaplara bakabiliyor. İlhan Berk'in eliyle yaptığı çalışma defterlerini de sergiliyoruz. Onlardan seçtiğimiz bazı sayfaları videoya dönüştürdük." ifadelerini kullandı. İlhan Berk'in fikirleriyle hala yaşadığı değerlendirmesini yapan Sönmez, sergiyi "İlhan Berk Gezegeni"ne bir yolculuk olarak tasarladıklarını sözlerine ekledi. Yapı Kredi Müzesi Müdürü ve "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi küratörü Nihat Tekdemir de tombağın Osmanlı'ya özgü bir sanat dalı olduğunu ve altınla kaplanan bakır eşyalara bu ismin verildiğini dile getirdi. - Büyülü bir dünya Tekdemir, Türkiye'nin önemli müzelerinden ve özel koleksiyonlardan 138 parça eseri bir araya getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: