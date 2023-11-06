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Yapımı 100 gün sürdü: Karşınızda ahşaptan Cybertruck! Elon Musk'a hediye etmek istiyor

06.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Bir YouTube kanalı, Tesla'nın uzun bir süre beklenen elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın ahşaptan bir örneğini yaptı. Ahşaptan yapılmış Cybertruck, ayrıntılı bir dış ve iç mekanıyla dikkat çekerken, modelin etkileyici olduğuna dair yorumlar yapıldı. İddiaya göre ahşap Cybertruck süreci 100 gün sürdü.

Yapımı 100 gün sürdü: Karşınızda ahşaptan Cybertruck! Elon Musk'a hediye etmek istiyor

Tesla, Cybertruck'ın üretim sürecinde bazı zorlukla karşılaşıyor olabilir, ancak bir YouTube kanalı elektrikli pikabın ahşap versiyonunu çoktan yaptı. YouTube kanalı aynı zamanda yine ATV modeli Cyberquad'ın ahşap bir modelini de gerçeğe dönüştürdü.

100 GÜNDE AHŞAPTAN CYBERTRUCK YAPTI

Ahşaptan Tesla Cybertruck yapan YouTube kanalı, daha önce de bu tarz videolara sahip olan ND - Woodworking Art. Carscoops'un haberinde yer alan iddiaya göre 100 gün süren ahşap Cybertruck sürecinde her şey metal bir çerçevenin montajıyla başladı.

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Tekerlekler ve süspansiyon monte edildi, bir batarya paketi ve bir elektrik motoru eklendi. Tampon ve çamurluk gibi bazı parçalar, ana karoserin açık tonuna tezat oluşturacak şekilde daha koyu renkli bir ahşaptan yapıldı. Direksiyon simidi ve X logosu detayı eklendi.

100 Days Building Tesla Cybertruck For Mr. Elon Musk 3-10 screenshot

Her bir parçanın özenli bir şekilde oyulup monte edilmesinden sonra, araç test sürüşüne çıktı.

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MUSK İÇİN ÜRETTİ

Pek çok kişi böyle bir araca sahip olmak isterdi ancak bu özel örnek Elon Musk için üretildi. Videonun sonunda yer alan özel bir notta ND - Woodworking Art, ahşap Cybertruck'ı, yanındaki X amblemini takdir edeceğini umduğu Tesla CEO'suna bir hediye olarak sunuyor.

100 Days Building Tesla Cybertruck For Mr. Elon Musk 17-57 screenshot

YouTube kanalı, açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Elon Musk,

Ahşap araçlara derin bir sevgi ve hem size hem de Tesla'ya büyük bir hayranlık duyan tutkulu bir içerik oluşturucusuyum. Yıllar boyunca, değerli deneyimler kazanmak için birkaç ahşap araba projesine giriştim. Ve bugün çok etkilendiğim bir aracı, Cybertruck'ı ürettim. Bu aynı zamanda birçok izleyicimin sevdiği ve yapmamı istediği bir araç.

Tesla'nın Cybertruck'ı hayata geçirirken zorluklarla karşılaştığının farkındayım. Ancak, vizyonunuza ve Tesla'nın yeteneklerine olan inancım sarsılmaz. Bu olağanüstü aracın eninde sonunda başarıya ulaşacağından eminim.

Bu ahşap Cybertruck'ı size ve Tesla'ya hediye etme onuruna sahip olmayı umuyor, size ve Tesla'ya başarılarınızın devamını ve uluslararası arenadaki konumunuzu korumanızı diliyorum."


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Tesla

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