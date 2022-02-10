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Yapımı 132 yıl sürmüştü... Erzincan'daki tarihi yol sular altında kaldı!

10.02.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yapımına 1870'te başlanan ve 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği 132 yılda tamamlanan 7 kilometrelik taş yol, eriyen karlarla suya teslim oldu. Sürücüler, sularla dolan tünel ve dar yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yapımı 132 yıl sürmüştü... Erzincan'daki tarihi yol sular altında kaldı!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 132 yılda tamamlanan taş yol, eriyen karlarla birlikte suyla doldu. Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köy ve mezralara ulaşım sağlanan 7 kilometrelik yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

VALİ RECEP YAZICIOĞLU DA YAPIMINA DESTEK VERMİŞTİ

Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı. İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

132 yıllık taş yol suyla doldu - Genel - Erzincan - Kemaliye

7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor.

132 yıllık taş yol suyla doldu - Genel - Erzincan - Kemaliye

TÜNEL SUYLA DOLDU

Kemaliye ile Divriği ilçesini de birbirine bağlayan taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor. Taş yol, bu kış da eriyen karların ardından suyla doldu, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

132 yıllık taş yol suyla doldu - Genel - Erzincan - Kemaliye

"ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Gümüş Çeşme köyünde yaşayan Mehmet Akyüz, taş yolda özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Tünel içerisinde biriken su sebebiyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyoruz. Kışın özellikle 1 ay kar yağdığında yolumuz genelde kapalı oluyor. Bakım yapılmıyor. Karayolları geldiği zaman Gümüş Çeşme ve Çaltı'da sadece asfaltı açıp, bu tarafa girmiyor. Bu tarafı genelde köy hizmetleri açıyor. Yoksa yolumuz kapalı. Karayolları'na ait yolumuz yapılacak bir çalışmayla daha güzel hale gelebilir. Taş yoldaki sıkıntılar sebebiyle bazen köylerde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Yol sebebiyle nakliyede sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. İnşallah bu sıkıntılar çözülür, biz de üretimimizi artırırız." dedi. (DHA)

132 yıllık taş yol suyla doldu - Genel - Erzincan - Kemaliye

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Erzincan
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