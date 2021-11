Yapımı 3 gün sürüyor, alan bir daha alıyor! Sabahları aç karnına içildiğinde...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2019 yılında kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, birlikte çalıştıkları gıda mühendisinin tavsiyesiyle geçen yıl kozalak reçeli üretimine başladı.

Tarlalarında ürettikleri sebze ve meyvelerden reçel, salça, sirke, erişte gibi çok sayıda gıdaya, Marmara Denizi ile Karacabey Ovası'nı birbirinden ayıran Karadağ'dan topladıkları karaçam kozalaklarıyla yaptıkları reçeli ekleyen kadınların ürünleri yoğun talep görüyor.

Kadınlar ürünlerini satış noktalarının yanı sıra e-ticaret sayfaları ve kooperatife ait internet sitesinden pazarlıyor.

''KOZALAK ŞURUBU VE REÇELİ AYNI ÜRÜN''

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız, AA muhabirine, tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri katma değerle tüketiciye sunduklarını söyledi.

Pek çok ürün hazırlayıp satışa sunduklarını belirten Yıldız, "Şu an için kış aylarına girmemiz ve Kovid-19'un bitmemesi nedeniyle en çok kozalak şurubumuzu satıyoruz. Bir alan bir daha alıyor, memnun kalıyor çünkü. Sabahları bir yemek kaşığı aç karnına içildiğinde mükemmel bir boğaz temizleyicisi, akciğer temizleyicisi." dedi.

Reçelin hazırlanmasının 3 gün sürdüğünü aktaran Yıldız, zor şartlar altında doğadan topladıkları kozalakları bir gün sonra odun ateşinde kaynattıklarını dile getirdi.

Taş sertliğindeki kozalakların paramparça olması gerektiğini anlatan Yıldız, "Ertesi gün de bunları tarifine, reçetesine göre hazırlıyoruz. Kozalak şurubu ve reçeli aynı ürün. Bize çok sorulan bir soru bu. Etiket tebliğine uyması için reçel yazdık, gıda mevzuatlarına göre hareket ettiğimiz için." ifadesini kullandı.

Yıldız, kooperatif ortaklarının 30 kişi olduğunu ve dönüşümlü çalıştıklarını bildirdi.

ŞEKER HASTALARI İSTEDİ

Sezonda dışarıdan 20 kişi çalıştırabildiklerini kaydeden Yıldız, şu bilgileri paylaştı: "Herkes birbirinin tarla işlerine dönüşümlü olarak müsaade vererek, birbirlerinin işlerini ayarlayarak dönüşümlü çalışıyor ama her gün en az 5-6 kişi çalışıyor. Her gün kargo çıkışımız oluyor Türkiye'nin her yerine. Aynı şekilde kooperatifin ticari aracıyla İstanbul, Ankara, Bursa ve Bandırma'ya ürünlerimiz şarküterilere güvenli bir şekilde teslim ediliyor. Bazı büyük marketlerde de ürünlerimizin satışı devam ediyor. Türkiye genelinde 50 civarında şarküteriye ürün veriyoruz. Ürün gamımız sürekli artıyor. Şeker hastaları şekersiz kozalak şurubu istedi, onlar için şekersiz kozalak şurubu yaptık. Aynı şekilde şimdi kozalak sirkesi üretmeye başlayacağız. Kozalağı 1 yıl fermente edip ertesi yıla hazır hale getireceğiz. Talebe göre glutensiz, şekersiz halde ürünlerimize çeşitler katıyoruz."

''GECELERİNİ GÜNDÜZLERİNE KATTILAR''

Aylin Yıldız, kooperatif süreci dahil çalışmalarının 6 yıl önce başladığını belirtti.

Ortaklarla çok mücadele verdiklerine değinen Yıldız, şöyle devam etti: "Onlar bana inandı, güvendi. 1 yıl kadar hiçbiri ücret almadan çalıştılar. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Hala da gecesi gündüzü hiç önemli değil, nerede ne gerekiyorsa toplamaya gidiyoruz. Mesela bir süre önce yağmur yağarken kozalak topladık, toplamamız gerekiyordu. Ailelerinden ilk önce inanmayanlar, 'Yapamazsınız, başaramazsınız', 'Gidiyorsunuz sonunda hiçbir maddiyat yok' diyenler oldu ama onlar, onlara inanmadı. Birlikteliğimize inandılar ve buralara geldik."

Maddi bakımdan açık ve şeffaf olduklarını, yönetim ve denetim olarak birlikte çalıştıklarını dile getiren Yıldız, tüm hesapları beraber tuttukları için ortakların aklında soru işareti kalmadığını ve birlik içinde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Üretici kadınlardan Cemile Çivici de kooperatif sayesinde kendilerine güvenlerinin geliştiğini vurguladı.

Bu sayede hem ürünlerinin hem de boş vakitlerinin değerlendiğini aktaran Çivici, "Eşim de bana destek oldu. Üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi işimizin patronuyuz. Kendimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

