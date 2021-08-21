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"Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hâlâ yapamadıklarımda" demişti! Yine hırsızlık yaptı

21.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hastanede iki refakatçinin çantasını ve cep telefonunu çalıp, kredi kartı ile akaryakıt istasyonlarından 936 liralık alışveriş yapan 3 hırsızlık şüphelisi, yakalandı. Şüphelilerden birinin 2017 yılında hırsızlıktan yakalandığında “Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda' diyen İsmail Taşdöğen (21) olduğu ortaya çıktı. Taşdöğen, bu kez de kendisini görüntüleyenlere, "Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak" dedi. 3 şüpheli, tutuklandı.

"Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hâlâ yapamadıklarımda" demişti! Yine hırsızlık yaptı

Olay, 16 Ağustos günü sabaha karşı Yüreğir Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören annesine refakat eden İ.A. (36), saat 03.00 sıralarında uyandığında masanın üzerine bıraktığı cep telefonunun olmadığını gördü. İ.A. telefonunu bulamayınca polise haber verdi. Aynı hastanede tedavi gören babasına refakatçilik yapan B.D. (21) de İ.A.’dan kısa bir süre sonra polise çantasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarları değerlendiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastaneye gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Bu sırada B.D. mobil bankacılık uygulaması üzerinden, çantasında bulunan kredi kartından 936 liralık alışveriş yapıldığını fark etti ve bilgiyi polise verdi.

KOLU SARGILI ODALARA GİRİP ÇALDI

Ekipler, hastanede odalara girip çanta ve cep telefonunu çalan şüphelinin eli sargılı dolaşan Ali Çiftsürer (20) olduğunu, olaya Muhammet Burak Çiftçi (24) ve İsmail Taşdöğen’in de karıştığını tespit etti. Şüphelilerden İsmail Taşdöğen kısa süre sonra yakalandı, diğer 2 şüpheli de bir gün sonra gözaltına alındı.

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ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali Çiftsürer’in refakatçilerin odasına girişi ile 3 şüphelinin kredi kartı ile bir akaryakıt istasyonunun marketinden paketlerce sigara satın alması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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‘ADALET YERİNİ BULACAK, BİRAZDAN ÇIKACAĞIM’ DEDİ, TUTUKLANDI

Şüphelilerden İsmail Taşdöğen, polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana pişman mısınız' diyorlar. İşlemediğim bir suç için neden pişman olayım? Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak” dedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerinden 3’ü de tutuklandı.

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‘YAPTIKLARINDAN PİŞMAN DEĞİLİM’ DEMİŞTİ

Bu arada İsmail Taşdöğen’in 8 Ekim 2017’de bir okuldan elektronik eşyaların çalınması olayına karıştığı ve babasının durumu fark edip oğlunu polise ihbar etmesiyle yakalandığı ortaya çıktı. Taşdöğen, o dönem sağlık kontrolüne getirilirken, “Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda. Çekin bizi geri döneceğiz” demişti.

DHA

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