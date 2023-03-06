Yaptırdığı keratin bakım saçlarını mahvetti! "Bir daha asla kuaföre gitmeyeceğim"

Kuaförde saçlarına keratin bakım yaptıran bir sosyal medya kullanıcısı bu bakımın ardından saçının bozulduğunu ve tutam tutam döküldüğünü paylaştı. Takipçilerine " Keratin tedavisi saçlarımı mahvetti" derken bakım öncesi ve sonrası saçlarının görüntülerini paylaştı.

Keratin bakımı yaptırdıktan sadece üç gün sonra, saçları dökülmeye başlayan kadın perişan olduğu anları gösterdi. Başının üst kısmının, hasarın görülebildiği bir fotoğrafını paylaşarak, "3 gün sonra aralıksız 2 hafta sürecek şekilde saçım döküldü ve bir ay sonra yeni saçlarım çıkmaya başladı" dedi.

"BİR DAHA KUAFÖRE GİTMEYECEĞİM"

Saçları döküldükten sonra, bebek saçlarının başının tepesinden nasıl çıkmaya başladığını gösterdi. Daha sonra saçları o kadar uzadı ki, kısa buklelerle saçlarının arkasına mini bir örgü yapabildi. Video montajına "Hayatımda bir daha asla kuaföre gitmeyeceğim," yazdı, bu deneyimden açıkça travma geçirmişti.

"DOĞAL SAÇLARIMDAN HER ZAMAN NEFRET ETMİŞİMDİR"

Bir kişi, saçları "zaten pürüzsüz" görünüyorken neden tedavi gördüğünü sorguladı.

TikTok kullanıcısı samimi bir gönderide, "Doğru biliyorum, çok aptalım, doğal saçlarımdan her zaman nefret etmişimdir, bu yüzden belki de onu sevmeyi öğrenmek için buna ihtiyacım vardı."

Başka bir izleyici neden en başta bu tedaviyi yaptırmayı seçtiğini sorduğunda, "Böyle düzgün saçları olan bir kız gördüm ve bana saçlarına bu işlemi yaptırdığını söyledi ve ben de ani bir karar verdim." yanıtını verdi.

Yayınladığı videoda altyazıya şunları ekledi: "Annem saçlarım için terapiye ihtiyacım olduğunu çünkü ona bakmadan duramadığımı söyledi".



