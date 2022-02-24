Yara izlerinden o doğal yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz! Yapmanız gereken tek şey...

Deride birçok farklı sebeple oluşabilen yaralar, iyileşme sürecinde kabuk tutar. Kabuk düştüğünde ise bir yara iziyle karşılaşmanız olası. Neyse ki vücudunuzun farklı bölgelerinde oluşabilecek yara izlerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz doğal yollar var. Bu doğal yöntemlerle yara izlerinizden etkili ve kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının şifa amaçlı kullanılmadığı bir yer yok. Yara izlerinden kurtulmak için de zeytinyağı tercih ediliyor. Zeytinyağının içerisinde bulunan E vitamini, antioksidan etkisiyle yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Bir pamuk yardımıyla saf zeytinyağını düzenli bir şekilde yara izinin üstüne uygulayarak iyileştirme sürecini hızlandırabilirsiniz. Üstelik bu sayede yara izinin renginin açılmasını sağlayabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe veranın birçok kullanım alanı var. Bunlardan bir tanesi de yaraların hızla iyileşmesini sağlamak. İster bitkisinden elde edeceğiniz aloe vera jeli ile ister dışarıdan alacağınız aloe vera kremleriyle yara izlerinizden kurtulabilirsiniz. Yaranın üzerine sürdükten sonra 1 saat kadar beklemeniz yeterli!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, E vitamini içeriği ile yara izlerinizden kurtulmak için kullanabileceğiniz diğer bir yol. Hindistan cevizi yağını yara izinin üzerine dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

SALATALIK

Salatalık cildin parlak, canlı ve sağlıklı gözükmesini sağlamak için sıklıkla kullanılır. Aynı şekilde yara izlerinden etkili ve kolay bir şekilde kurtulmak için de salatalık harika bir seçenek. Tek yapmanız gereken dilimlediğiniz salatalığı yara izinin üzerinde bekletmek. Salatalık, asidik olmayan yapısıyla yara izini cildi tahriş etmeden ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, antibakteriyel olması sayesinde yara izlerini azaltmak için tercih edebileceğiniz etkili yollardan biri. Düzenli bir şekilde kullandığınızda ameliyat ve sivilce izlerini kolaylıkla yok edebilirsiniz.

SOĞAN

Yara izlerini hafifletmek için soğan da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken soğanın özünü yara izinin üzerine sürmek ve teninizi ovmak. Düzenli bir şekilde uyguladığınızda yara izinin yavaşça ortadan kaybolduğunu görebilirsiniz ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken bir detay var. Hassas bir cildiniz varsa soğan özü teninizi tahriş edebilir.



