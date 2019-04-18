Yara izlerinin yok edilmesi mümkün değil!

"Plastik cerrahi uygulamalarıyla bu izin, kabul edilebilir, gizlenebilir veya daha az belirsiz olması sağlanabilir." diyen Kargı, "İzsiz ameliyat veya estetik dikiş tekniği yoktur, lazerle de dikiş atılamaz. Estetik cerrahi girişimleri çoğu zaman izin azaltılması, dikkati çekmeyen göze batmayacak başka şekle sokulması veya mevcut izin gizlenebilir bir yere taşınmasını sağlar. Deri üzerinde yara izi olarak görünen doku, normal deri dokusu değil, iyileşme dokusudur." ifadelerini kullandı.

Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ameliyat yarası veya bir yaralanmayla oluşan kesi, dikkatli ve kuralına uygun şekilde onarılsa bile kalıcı bir izin daima oluşacağını söyledi.

Kargı, yara iyileşmesi sonucu oluşacak izin kişiye ve vücut bölgelerine göre farklılık gösterdiğini aktardı. İzin ne şekilde sonuçlanacağını önceden kestirmenin mümkün olmadığına değinen Kargı, "Yara izi ve güneş ışığı ilişkisi önemli bir konudur. Yara iyileşmesinin erken dönemlerinde güneşlenme skarlı alanlara zararlı etki yapar. Bu nedenle güneşte yanmaktan ve bronzlaşmaktan kaçınmak erken dönemde gereklidir. Güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır." diye konuştu.