KADIN

Yara izlerinin yok edilmesi mümkün değil!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 18.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı, "Önerilen çeşitli krem ve bazı cihazların kullanımı, yara izinin dış görünümünde belli ölçüde düzelme sağlayabilir ancak hiçbir zaman yok edilemez." dedi.

Yara izlerinin yok edilmesi mümkün değil!

"Plastik cerrahi uygulamalarıyla bu izin, kabul edilebilir, gizlenebilir veya daha az belirsiz olması sağlanabilir." diyen Kargı, "İzsiz ameliyat veya estetik dikiş tekniği yoktur, lazerle de dikiş atılamaz. Estetik cerrahi girişimleri çoğu zaman izin azaltılması, dikkati çekmeyen göze batmayacak başka şekle sokulması veya mevcut izin gizlenebilir bir yere taşınmasını sağlar. Deri üzerinde yara izi olarak görünen doku, normal deri dokusu değil, iyileşme dokusudur." ifadelerini kullandı.

3

Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ameliyat yarası veya bir yaralanmayla oluşan kesi, dikkatli ve kuralına uygun şekilde onarılsa bile kalıcı bir izin daima oluşacağını söyledi.

4

Kargı, yara iyileşmesi sonucu oluşacak izin kişiye ve vücut bölgelerine göre farklılık gösterdiğini aktardı. İzin ne şekilde sonuçlanacağını önceden kestirmenin mümkün olmadığına değinen Kargı, "Yara izi ve güneş ışığı ilişkisi önemli bir konudur. Yara iyileşmesinin erken dönemlerinde güneşlenme skarlı alanlara zararlı etki yapar. Bu nedenle güneşte yanmaktan ve bronzlaşmaktan kaçınmak erken dönemde gereklidir. Güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır." diye konuştu.

2

YARA İZLERİNİN OLUŞUMUNDA PEK ÇOK FAKTÖRÜN ETKİSİ VAR

Yaralanmalarda ilk müdahaleyi plastik cerrah yaptığı takdirde yara izinin daha iyi olacağını vurgulayan Kargı, şöyle devam etti:

"Ancak acil bir durumda bu çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu gibi durumlarda müdahale sonrası dönemde pansuman ve yara iyileşmesi döneminde uygulanacak tedavi ve girişimler ile yara izini azaltmak mümkün olmaktadır. Yara izlerinin yok edilmesi mümkün değildir. Önerilen çeşitli krem ve bazı cihazların kullanımı, yara izinin dış görünümünde belli ölçüde düzelme sağlayabilir ancak hiçbir zaman yok edilemez. Bu amaçla estetik cerrahi ameliyatları, lazer, dermabrazyon, silikon pansuman, steroid enjeksiyonu gibi teknikler ve bazı ilaçlar kullanılır. Yara izlerini ameliyat ve ameliyat dışı yöntemlerle tamamen yok eden bir tedavi yoktur."

1

Hangi nedenle oluşursa oluşsun hiçbir yara izinin tamamen yok edilemeyeceğinin altını çizen Kargı, plastik cerrahide yara izlerinin masaj, krem ve ameliyatla daha kabul edilebilir ve daha az belirgin hale getirilebileceğini ya da gizlenebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Medikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisiMedikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisi
Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yara izi tedavisi yara izi

En Çok Okunan Haberler

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Her gün giyiliyor ama bu sorunun nedenlerinden biri de bu!

Her gün giyiliyor ama bu sorunun nedenlerinden biri de bu!

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Hafta hafta yolculuk! O haftada sesinizi duyduğu an...

Hafta hafta yolculuk! O haftada sesinizi duyduğu an...

Böyle giderse kel kalacağız!

Böyle giderse kel kalacağız!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Vajina daraltma ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Vajina daraltma ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Yüzünüzdeki Altın Oranı Keşfedin!

Yüzünüzdeki Altın Oranı Keşfedin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisi

Medikal estetikte yeni bir enerji: Plazma ile kırışıklık tedavisi

Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor

Hızlı kilo alıp vermek vücudu sarkıtıyor

Burun ucu estetiği nedir?

Burun ucu estetiği nedir?

Meme dikleştirme ameliyatları hakkında ne biliyoruz?

Meme dikleştirme ameliyatları hakkında ne biliyoruz?

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Meme büyüklüğünde postür değişikliği

Meme büyüklüğünde postür değişikliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.