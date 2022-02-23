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Yaralarını sarmaya başlayan Tonga, haftalar sonra yeniden dünyaya bağlandı

23.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanardağ patlaması ve ardından gelen tsunami ile sarsılan Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'daki internet sorunu çözüldü. Yanardağ patlaması ve ardından oluşan tsunamide zarar gören denizaltı kablosunun, 5 hafta sonunda onarılmasıyla ülkede yeniden internet erişimi sağlandığı bildirildi.

Yaralarını sarmaya başlayan Tonga, haftalar sonra yeniden dünyaya bağlandı

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması ve ardından oluşan tsunamide denizaltı kablosu zarar görmüş ve internet erişimi kesilmişti. Ancak ülkedeki internet kısıtlaması artık sona erdi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Tonga Cable Limited Başkanı Samuiela Fonua, bir ayı aşkın bir süredir devam eden internet kısıtlamasının, telefon ve internet hizmeti sağlayan Southern Cross kablosunun onarılmasıyla sona erdiğini söyledi.

Tonga'nın bugün itibarıyla dış dünya ile irtibatının yeniden sağlandığını belirten Fonua, "Her şey yapıldı, kablo bize bu sabah öğleden hemen önce teslim edildi." dedi.

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"EN AZ 1 MİLYON DOLAR"

ABD kablo şirketi SubCom'dan kablonun tamir faturasının henüz gönderilmediğini aktaran Fonua, "Şirketten (SubCom) bir fatura gelene kadar onarımların tam maliyetini bilemeyeceğiz ancak bunun en az 1 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı. Yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından ülkede 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Şiddetli yanardağ patlaması ve tsunaminin ardından Tonga'daki denizaltı kablosu zarar görmüş, Pasifik adasının dış dünya ile iletişimi kesilmişti. (AA)

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