Yaralı beyaz bir adamı kurtarmıştı! İlk kez konuştu

Saldırılardan kurtardığı adamı sırtlayarak taşırken fotoğraflanan ve kahraman olarak nitelendirilen Grandfather Patrick Hutchinson, bireysel spor eğitmeni olarak çalışıyor.

Hutchinson, yaptığı açıklamada neredeyse izdihama dönüşen kalabalıklar arasında gördüğü adamın hayatının tehlike altında olduğunu düşündüğünü söyleyerek “İnsanlar onu korumaya çalışıyordu, ama başarısız oldular. Daha sonra adamın fiziksel zarar görmesini engellemek için önünde bir kordon oluşturdular. Ancak fiziksel zarar gördü ve hayatı tehdit altındaydı” dedi.

Adamı orada bırakırsa ölebileceğini düşündüğünü söyleyen Hutchinson, “Adamı bacaklarından kavrayarak sırtladım ve polislerin arasından yürümeye başladım. Ordaki çocuklar etrafımı sararak beni ve omzumdaki adamı korudu” sözleriyle yaşananları anlattı.

İki çocuk babası olan Hutchinson, Ark Security adlı bir grubunun üyesi arkadaşlarıyla birlikte genç aktivistleri korumak için protesto alanındaydı.

Yaralı göstericiye yaptığı müdahaleyi 25 Mayıs’ta George Floyd’un öldürüldüğü günle karşılaştıran Hutchinson “Eğer George Floyd öldürüldüğü sırada etrafta bulunan üç polis memuru, meslektaşlarına bizim yaptığımız gibi müdahale etseydi George Floyd bugün hayatta olacaktı” dedi.