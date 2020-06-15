HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yaralı beyaz bir adamı kurtarmıştı! İlk kez konuştu

Yaralı beyaz bir adamı kurtarmıştı! İlk kez konuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Cumartesi günü aşırı sağcı göstericilerin maruz kaldığı şiddet nedeniyle yaralanan beyaz bir erkeği kurtaran Black Lives Matter aktivisti, ilk kez konuştu.

Yaralı beyaz bir adamı kurtarmıştı! İlk kez konuştu

Saldırılardan kurtardığı adamı sırtlayarak taşırken fotoğraflanan ve kahraman olarak nitelendirilen Grandfather Patrick Hutchinson, bireysel spor eğitmeni olarak çalışıyor.

Hutchinson, yaptığı açıklamada neredeyse izdihama dönüşen kalabalıklar arasında gördüğü adamın hayatının tehlike altında olduğunu düşündüğünü söyleyerek “İnsanlar onu korumaya çalışıyordu, ama başarısız oldular. Daha sonra adamın fiziksel zarar görmesini engellemek için önünde bir kordon oluşturdular. Ancak fiziksel zarar gördü ve hayatı tehdit altındaydı” dedi.

Adamı orada bırakırsa ölebileceğini düşündüğünü söyleyen Hutchinson, “Adamı bacaklarından kavrayarak sırtladım ve polislerin arasından yürümeye başladım. Ordaki çocuklar etrafımı sararak beni ve omzumdaki adamı korudu” sözleriyle yaşananları anlattı.

PRI_154477048

İki çocuk babası olan Hutchinson, Ark Security adlı bir grubunun üyesi arkadaşlarıyla birlikte genç aktivistleri korumak için protesto alanındaydı.

PRI_154548296

Yaralı göstericiye yaptığı müdahaleyi 25 Mayıs’ta George Floyd’un öldürüldüğü günle karşılaştıran Hutchinson “Eğer George Floyd öldürüldüğü sırada etrafta bulunan üç polis memuru, meslektaşlarına bizim yaptığımız gibi müdahale etseydi George Floyd bugün hayatta olacaktı” dedi.

Hutchinson, “Ben herkes için eşitlik istiyorum. Şu an büyük bir adaletsizlik var. Her şeyin çocuklarım ve torunlarım için adil olmasını istiyorum” diyerek eşitlik talebini dile getirdi.

Hutchinson’ın Ark Secuirty grup üyesi arkadaşlarından olan Pierre Noah, 47 yaşında. Koruma görevlisi ve dövüş sanatları eğitmeni olarak çalışan Noah rengi ne olursa olsun herkese yardım etmeye hazır olduklarını söyleyerek, olaylar sırasında adamı gördüğünü ve insanların onu döveceğini fark ettiğini anlattı. Noah “Eğer ona yardım etmeseydik, neler olurdu düşünemiyorum. Biz hem onun hayatını hem de Black Lives Matter kampanyasını kurtarmak istedik” dedi.

PRI_154479757

Polis yetkilileri Cumartesi günü 23 memnurun yaralandığını ve Whinston Churchill heykeli gibi noktaları vandalizmden korumak istediklerini iddia eden aşırı sağ grupların düzenlediği gösterilerde yüzlerce göstericinin yaralandığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Venedik'te 'turist istemiyoruz' protestosuVenedik'te 'turist istemiyoruz' protestosu
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Venedik'te 'turist istemiyoruz' protestosu

Venedik'te 'turist istemiyoruz' protestosu

ABD'deki polis şiddetinde otopsi raporu açıklandı: Cinayet

Otopsi raporu açıklandı: Cinayet

Su içerken zorlandı! Trump'ın beyninde hasar mı var?

Su içerken zorlandı! Trump'ın beyninde hasar mı var?

Trump, doğum gününde Beyaz Saray önünde protesto edildi

Trump, doğum gününde protesto edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.