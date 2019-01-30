Yaralı dağ keçisi kurtarılamadı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılarca boynundan vurulan ve Mehmetçiğin ilk müdahalesini yaptığı koruma altındaki dağ keçisi, tedaviye alındığı Erzincan’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 Ocak Cumartesi günü Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü sınırlarında, kimliği belirlenemeyen avcılarca boynundan tüfekle vurulan dağ keçisi, yaralı halde bulundu. Askerler ve köylülerce yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağ keçisi Erzincan’a getirildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde telef oldu.
Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum