HABER

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 08:21 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alanda gürültü duyan vatandaşların, bir kişinin yamaçtan düştüğü ihbarı, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alanda gürültü duyan vatandaşların, bir kişinin yamaçtan düştüğü ihbarı, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamazken, gürültünün sebebinin ağaçlık alanda gezinen yaralı bir domuz olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Çalılık alanda manzarayı izleyerek vakit geçiren kişiler, gelen sesler duyunca, bir kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandığını ileri sürerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede el fenerleriyle yaklaşık bir saat boyunca arama yaptı, ancak herhangi bir ize rastlayamadı. Daha sonra ağaçlık alanda bulunan yaralı bir yaban domuzu bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken, vatandaşların duyduğu gürültünün ve seslerin domuzdan geldiğine kanaat getirildi.
Bir ayağı aksadığı görülen yaban domuzunun ormanlık alandan kaçtığı anların görüntüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ekiplerin olası bir düşme olayına karşı çevredeki belirlenen noktaları da didik didik araması ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden olduYaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden olduYaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden olduYaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdiLastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında can verdi
Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar varSabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Günlük burç yorumları 29 Mayıs Çarşamba - Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Aydın'da korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

Korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

İzmir'de kepçenin altında kalan sanayi işçisi hayatını kaybetti

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.