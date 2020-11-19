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  4. Yaralı halde bulmuşlar! Zavallı köpeği kucaklayıp belediyeye getirdiler

Yaralı halde bulmuşlar! Zavallı köpeği kucaklayıp belediyeye getirdiler

19.11.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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Sivas'ın Zara ilçesinde yavru köpeği kucaklayıp belediyeye götüren çocuklar Belediye Başkanı'ndan yardım istedi. Yavru köpek, Zara Belediyesi tarafından koruma altına alınırken çocukların duyarlı davranışı karşılıksız kalmadı. Farklı hediyelerle ödüllendirilen çocuklar takdir topladı.

Zara ilçe merkezi Reşitpaşa mahallesinde sokakta oyun oynayan çocuklar, ayağından yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayarak Zara Belediyesine götürdüler. Çocuklar, yavru köpeğin tedavisi için Başkan Fatih Çelik’ten yardım istediler.

HEDİYE VERİP TEŞEKKÜR ETTİLER

Çocukları belediye personeli birlikteliğinde veterinere gönderen Çelik, ayağını bir aracın ezdiği yavru köpeği tedavi ettirdi.
Tedavisinin ardından yavru köpeğe sahip çıkan Çelik, Temizlik Saha Amirliğinde barınak hazırlatarak bakımını üstlendi. Yaralı yavru köpeği belediyeye getiren çocukları da makamında kabul eden Çelik, duyarlı davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.

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Çocukların, yavru köpekle belediye içerisinde gezinmeleriyse güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

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