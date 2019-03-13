Yaralı kalbi yine hastaları için atıyor

14 Mart Tıp Bayramı'na hastalara yeniden şifa dağıtmaya başlamanın onuruyla giren Serkan Yarımoğlu, AA muhabire yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet haberlerini öğrencilik yılları boyunca hep duyduğunu ancak başına böyle bir olay geleceğini hiç düşünmediğini söyledi.

Hayatına kasteden hastasıyla olay günü tartışmaya girmediğini dile getiren Yarımoğlu, şöyle konuştu:

"Muayenenin ardından teşekkür beklerken bıçaklandım. Ölümden döndüm ama meslektaşlarımın müdahalesiyle yaşama döndüm. Arkadaşlarım bana 'Bir daha poliklinik yapabilecek misin, hastayla baş başa kalabilecek misin?' diye sordular. Hastam tarafından bıçaklandım ama mesleğime hiçbir zaman küsmedim. Göreve döndüğümde biraz çekincem oldu ancak doktorluğu öğrendiğim hastanede hocalarımın desteğiyle bu süreci çabuk atlattım."

- Sanık 13 yıl 4 ay ceza aldı

Mahkemenin 3 gün önce sonuçlandığını aktaran Yarımoğlu, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

Yaşadığı o günlerin bedelini hiçbir şeyin karşılayamayacağını dile getiren Yarımoğlu, "Ailem de benim kadar zor günler yaşadı. Mahkeme neticelendi, sanık ceza aldı, sonuçta insanın içinde bir rahatlama duygusu oluşuyor. Sana yapılanların karşılıksız kalmadığını görüyorsun, bu da güzel bir şey. Doktor olmak için çok çalıştım, didindim. Bu olay meslek sevgimi ya da hastaya bakış açımı hiçbir zaman değiştirmedi. Her zaman iyi ki doktor olmuşum diyorum. Her doktor elinden geldiği kadar hastasına yardımcı olmaya çalışır, biz zaten bu yüzden bu mesleği yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.