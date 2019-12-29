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  4. Yaralı karaca yavrusunu jandarma kurtardı

Yaralı karaca yavrusunu jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 19:57 | Son Güncelleme

Yaralı karaca yavrusunu jandarma kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşların tarım arazisinde yaralı bulduğu karaca yavrusu, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı Köyü Çaparahmetler mevkisinde köpeklerin saldırdığı karaca yavrusu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı karacayı karakola götürdü. Burada ilçedeki veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan ve beslenen karaca, daha sonra ilçe Kaymakamı Onur Titiz'in talimatıyla Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Kaymakam Titiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaca yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Vatandaşların ve jandarma ekiplerinin konuya hassasiyetle yaklaştığını belirten Titiz, "Hayvanlar Rabb'imizden bize emanet. Onlara en iyi şekilde sahip çıkmak hepimizin görevi. Başta duyarlı vatandaşlarımız olmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimize ve emeği geçen tüm çalışanlarıma şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Jandarma Oğuzlar yavru karaca

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