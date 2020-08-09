HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti

Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Kazada kızıyla birlikte yaralanan kişiyi bir sağlık çalışanını sarılarak teselli etti. Yürek ısıtan o anlar DHA kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralı kızıyla yardım bekleyen babayı sağlık çalışanı sarılarak teselli etti

Sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana gelen kazada otobüsün köprü ayaklarına çarparak savrulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.

435a3b9a826cdb646d38d5d079aff127

Olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybederken 25 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar arasında baba ve kızı da vardı. Kızını kucağına alan kişi olay yerinde yardım bekledi. Otobüs önünde yardım bekleyen kişinin yardımına sağlık ekipleri koştu. Sağlık çalışanlarından biri kendi ve kızı yaralanan adama sarılarak teselli etti. Sağlık çalışanı ayrıca yaralıyı sakinleştirmek için onunla konuştu. Yürek ısıtan o anlar DHA kameraları tarafından kaydedildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Evde deney yapan üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadıEvde deney yapan üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı
Orgullo siempre ne demek? Orgullo siempre ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

İlginizi Çekebilir

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

Kızılırmak'ta can pazarı! İki kardeş öldü, babaları kayıp

Adana’da özel harekat polisi, evinde ölü bulundu

Özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Üniversiteli genç evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Evde deney yapan üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı

ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı! Koleksiyonculara çağrıda bulundu

İlk başta sahte olduğunu düşündü! Gerçek sonra ortaya çıktı

Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu

Devrilen otomobil, bina ile duvar arasında dik durdu

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yapınca...

Feci kaza! Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yapınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.