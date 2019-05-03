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Yaralı olarak bulunan Balaban kuşu tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan Balaban kuşu buldu.

Yaralı olarak bulunan Balaban kuşu tedavi altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan Balaban kuşu buldu. Balıkçıl familyasına ait Balaban Kuşu, Sarnıç Tepe Hayvanat Bahçesi’nde tedavi altına alındı.
Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesinde oturan Nazmi Akkuş, evinin bahçesinde tavuklarının arasında değişik bir kuş olduğunu fark etti. Akkuş, bahçeye indiğinde, nesli tükenmekte olan Balaban Kuşunun ayağının kırık olduğunu gördü.
Akkuş, kuşu alarak Kumluca Belediyesi’ne gitti. Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Ulusoy, kuşun nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu olduğunu tespit etti. Ulusoy, Yaralı Balaban Kuşunu Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Sarnıç Tepe Hayvanat Bahçesine götürdü. Balıkçıl familyasına ait Balaban Kuşu, Sarnıç Tepe Hayvanat Bahçesi’nde tedavi altına alındı.

“Ülkemizde çok nadir görülmektedir”
Kuşun balıkçıl familyaya ait olduğunu dile getiren Ulusoy, “Bu kuş ülkemizde çok nadir görülmektedir. Nesli tükenen kuşlar arasındadır. Balaban Kuş’unun sağ ayağında kırık tespit ettik. Hemen tedavi altına aldık. Balaban Kuşumuzun iyileşmesini sağlayacağız. Tedavisi tamamlanınca, ilgili kurumlarla görüşüp, ya doğaya salacağız. Ya da teslim almak isteyen kurum yetkililerine teslim edeceğiz. Önceliğimiz Yaralı Balaban Kuşumuzun iyileşmesidir” dedi.

Yaralı olarak bulunan Balaban kuşu tedavi altına alındı

Yaralı olarak bulunan Balaban kuşu tedavi altına alındı

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