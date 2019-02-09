HABER

YARALILAR ERDOĞAN'A O ANLARI ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

- ERDOĞAN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜREN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu.

- ERDOĞAN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜREN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

"KIZIMLA, HEMŞİRE ADAYI, İKİMİZ KALMIŞTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdaki incelemelerinin ardında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Erdoğan burada çöken binadan kurtulanları ziyaret etti. Erdoğan bina enkazında kurtulan ve tedavisi devam eden bir kadınla sohbet etti. Kadın, şikayetçi olduğunu belirterek, "Beyim emekli oldu, bir ev alalım dedik. 200 bin lirayı verdim oraya, temel attı, ateş yaktı oraya. Tak tak çıktı, 2 seneye bana verdi. Zaten 5 kattı, 7 kat neden yapıyorsun onu" dedi. 2. katta olduğunu belirten başka bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Mucize kurtuldum. Eşim yoktu evde, camiye gitmişti. Kızımla, hemşire adayı, ikimiz kalmıştık. O da diğer hastaneden şu anda" şeklinde yaşadıklarını anlattı. Enkazdan ilk çıkarılanlardan birisi ise, "Eşim enkazda yanımda can verdi. Ben çok duygusal insanım ayakta duramazdım ama Allah öyle bir sabır verdi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç saat kaldın enkazda?" sorusuna Sağlık Bakanı "İlk çıkanlardan, 3 saat kaldı" yanıtı verdi.

MUCİZE ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
Erdoğan, enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Erdoğan, küçük Tayyip'e "Bana gel demedin mi? Nasılsın?" diye sordu. Tayyip, ise Erdoğan'a "İyiyim" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaşına, sırtında "Tayyip" yazan 2 Trabzonspor forması ve futbol topu hediye etti. Erdoğan daha sonra 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ü de ziyaret etti. Küçük kızın su isteği yerine getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı öptü ve hediye verdi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
- Enkazdaki incelemelerden görüntüler
- Hastaneden görüntüler
- Erdoğan'ın yaralıları ziyareti
- Erdoğan'ın çocukları ziyareti
- Detaylar

09.02.2019 - 17.17 - Haber Kodu : 190209179

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölenBuzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde muhteşem şölen
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladıTürkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.