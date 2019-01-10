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Yaralıya helikopter ambulans ile ulaşılabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan kişiye, kar yağışı nedeniyle karayoluyla ambulans ulaşılamayınca helikopter ambulans devreye girdi.

Yaralıya helikopter ambulans ile ulaşılabildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan kişiye, kar yağışı nedeniyle karayoluyla ambulans ulaşılamayınca helikopter ambulans devreye girdi. Yaralı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Olay, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre devrilen elektrik direğini düzeltmeye çalışan Mürsel Erdönmez (45) elektrik akımını kapılarak ağır yaralandı. Yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle ambulans, karayoluyla bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine helikopter ambulans devreye girdi. Samsun'dan havalanan helikopter ambulans, köye ulaştı ve sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı Erdönmez helikopter ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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Yaralıya helikopter ambulans ile ulaşılabildiYaralıya helikopter ambulans ile ulaşılabildi

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