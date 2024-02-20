Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

Kepez ilçesinde yaşayan ve 10 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Y.Y.B.'nin tedavisi için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan kampanya için paylaşımlar yapılırken; bir yandan da aile ve gönüllülerce kentin farklı noktalarına stantlar kuruldu. Y.Y.B.'nin babaannesi S.B. de Erenköy Mahallesi'nde stant açıp, ürünler satarak torunu için gelir etmeye başladı.

Sosyal medyada, babaanne S.B.'nin başında olduğu standı 2 kişinin yıktığına ve kaçtığına dair görüntüler paylaşıldı. Standa saldırıldığını iddia eden S.B., sonrasında gözyaşıyla torunu için yardım istedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Çalışmalar sonucunda Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi üzerinde S.B. isimli şahsın torunu Y.Y.B.'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek tezgah açtığı bilgisi elde edilmesi üzerine S.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli S.B. torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım toplamada dikkat çekmek için kurgu yaptığını beyan etmesi üzerine şahsa adli işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlarken, halkımızın vicdanını sömürmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





