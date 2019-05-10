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Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen etkinlikte üreticiler, el işi göz nuru yaptıkları ürünleri satışa sunarak elde ettikleri gelirleri peksimet kütüphanesi bağışladılar.

Bodrum’da yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen etkinlikte üreticiler, el işi göz nuru yaptıkları ürünleri satışa sunarak elde ettikleri gelirleri peksimet kütüphanesi bağışladılar. Okumaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için açılan stantlar yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.
Kumbahçe sahilinde el emeği göz nuru yaptıkları ürünlerle ilgili stant açan üreticiler stantlardan elde edilen gelirlerinin bir kısmını yardıma muhtaç öğrencilere bağışladı. Stant kiralarının tüm gelirleri ise yine öğrencilerin ihtiyaçları için ayrıldı. Açılan stantlar ise yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler için hafta başına kadar açık olacak stantlara büyük bir katılım bekleniyor.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan emekli ekonomist Güler Sümer çocuklar için böyle bir etkinlik yapıldığını belirterek, “Peksimet kütüphanesi Gümüşlük Mahallesi yolu üzerinde küçük bir köyde yer alıyor. 200 civarında çocuk taşımalı eğitimle civar okullara gidiyor. Köydeki çeşitli olanaklardan yoksunlar. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak burada çeşitli kurslar aktiviteler yapıyoruz. Desteğe ihtiyacımız olduğunu duyan Kumbara, Bodrum sanat bize bu etkinliği düzenledi. Buradan elde edilecek gelirle daha büyük bir kütüphane, çocukların daha çok kitap ve çeşitli araçlara ulaşmasını sağlayacak” dedi.
Etkinliği hazırlayan Başak Balın ise etkinlikten edinilecek gelirlerle öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade ederek, “Peksimet çocuk kütüphanesi yararına bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yardıma muhtaç çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara bağışlarımızı yapıyoruz. Daha çok okusunlar daha çok öğrensinler diye uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Mehtap Aydoğar da çocukların okuması için elde ettikleri gelirleri bağışlayacaklarını, 3 ay boyunca yapılan tüm etkinliklerde elde edilen gelirlerin bir kısmını yardıma muhtaç çocukların okuması için bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular

Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular
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