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Yardımsever polis, aracı yolda kalan vatandaşın imdadına koştu

24.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) aracı yolda kalan bir vatandaşın yardımına koşarak arabayı iten yardımsever polisin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Başkent’te aracı yolda kalan vatandaşın imdadına yardımsever Başkent polisi koştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) aracı yolda kalan bir vatandaşın yardımına koşarak arabayı iten yardımsever polisin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Başkent’te aracı yolda kalan vatandaşın imdadına yardımsever Başkent polisi koştu. Yolun ortasında duran ve çalışmayan aracı iten polisin görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, polisin bu hareketi büyük beğeni topladı. EGM yaptığı paylaşımda “Darda kalanın da yolda kalanın da yanındayız” ifadelerine yer verdi.

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