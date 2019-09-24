"Yargı paketinde beklenen şeyler yok"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti tarafından iletilen yargı alanında önemli düzenlemeler içeren ilk pakette beklenen şeylerin bulunmadığını belirterek, "Dağ fare doğurdu. Pakette özgürlükler açısından, sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevinde olan kişilerle, mahkumiyet kararları bozularak beraat etmiş kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok." dedi.

Özkoç, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP'nin, yargı paketinin bu haliyle hayata geçirilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Özkoç, söz konusu düzenlemenin yerine özgürlükçü, demokratik ve darbe hukukundan arındırılmış bir anayasanın, Mecliste grubu bulunan partiler ve en geniş dinamiklerle tartışılarak TBMM gündemine getirilmesini istediklerini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerince desteklenen ve kabul gören yeni bir anayasanın Türkiye'nin itibarını da artırılabileceğini belirten Özkoç, "Onlar bu yolu tercih ediyorlar. Ana muhalefet partisi olarak bu yola hiç karışmıyoruz demeyiz. İktidar partisinin görüşme teklifini kabul ettik. Askerlik Yasası'na yönelik görüşmelerde de bu tavrı gösterdik. Türkiye'nin önünü açabilecek her konuda görüşlerimizi söyleriz. Ancak yanlışları da şeffaf bir şekilde söyleriz." diye konuştu.