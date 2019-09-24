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"Yargı paketinde beklenen şeyler yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Bu ilk yargı paketinde beklenen şeyler yok. Dağ fare doğurdu. Pakette özgürlükler açısından, sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevinde olan kişilerle, mahkumiyet kararları bozularak beraat etmiş kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok" - "Bu akşam AKP grubuyla oturacağız, konuşacağız" - "Sayın Kaboğlu başkanlığında hukukçularımız çalışıyor. Yargıyla ilgili yeni bir anayasa paketini biz de hafta sonuna kadar sunacağız"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti tarafından iletilen yargı alanında önemli düzenlemeler içeren ilk pakette beklenen şeylerin bulunmadığını belirterek, "Dağ fare doğurdu. Pakette özgürlükler açısından, sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevinde olan kişilerle, mahkumiyet kararları bozularak beraat etmiş kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok." dedi.

Özkoç, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP'nin, yargı paketinin bu haliyle hayata geçirilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Özkoç, söz konusu düzenlemenin yerine özgürlükçü, demokratik ve darbe hukukundan arındırılmış bir anayasanın, Mecliste grubu bulunan partiler ve en geniş dinamiklerle tartışılarak TBMM gündemine getirilmesini istediklerini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerince desteklenen ve kabul gören yeni bir anayasanın Türkiye'nin itibarını da artırılabileceğini belirten Özkoç, "Onlar bu yolu tercih ediyorlar. Ana muhalefet partisi olarak bu yola hiç karışmıyoruz demeyiz. İktidar partisinin görüşme teklifini kabul ettik. Askerlik Yasası'na yönelik görüşmelerde de bu tavrı gösterdik. Türkiye'nin önünü açabilecek her konuda görüşlerimizi söyleriz. Ancak yanlışları da şeffaf bir şekilde söyleriz." diye konuştu.

Özkoç, ilk yargı paketinde beklenen şeyleri bulamadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dağ fare doğurdu. Pakette özgürlükler açısından, sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevinde olan kişilerle, mahkumiyet kararları bozularak beraat etmiş kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ama gelen düzenlemeyle ilgili partimizin hukukçuları dün akşam da bir araya geldiler çalışmalarını yaptılar. Bu akşam da AKP grubuyla oturacağız konuşacağız. Bu, cuma gününe kadar sürecek."

- "Yeni bir anayasa paketini hafta sonuna kadar sunacağız"

Yargı paketine yönelik eleştirilerini iktidara ileteceklerini belirten Özkoç, pakette yer alan, "yargı kararıyla pasaportu elinden alınanların, beraat etmeleri halinde söz konusu belgelerini İçişleri Bakanlığının oluruyla alabilmelerine" yönelik maddeyi doğru bulmadıklarını kaydetti.

Engin Özkoç, "Yargının üzerinde İçişleri Bakanı, kolluk kuvveti olmaz. Yargı beraat ettirdiyse pasaportları verilsin. Kolluk gücüne yetki verilerek, adalet ve yargı sistemi bir kişinin iki dudağının arasına bırakılıyor." eleştirisinde bulundu.

Özkoç, uyuşturucu imal eden ve satanlarla ilgili hiçbir ceza indirimine açık olmadıklarını, ayrıca kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar suçlarına ağır cezalar getirilmesinden yana olduklarını da bildirdi.

Yargı paketine yönelik önerilerini iktidara sunacaklarını belirten Özkoç, "Sayın Kaboğlu başkanlığında hukukçularımız çalışıyor. Yargıyla ilgili yeni bir anayasa paketini biz de hafta sonuna kadar sunacağız." ifadesini kullandı.

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