"Yargı reformunda toplum daha fazlasını istiyor"

ADEM BALTA- İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yargı reformuyla ilgili AK Parti'nin hazırladığı paketin kamuoyunun beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Toplum daha fazlasını istiyor. Türkiye'de adaletin zedelenmesinin asıl gerekçeleri bu pakette yok. Öncelikle adalet duygusunun zedelenmesine neden olan uygulamaları ortadan kaldırmak gerekiyor." dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin Mecliste grubu bulunan partilere sunduğu yargı paketi taslağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, yargı paketi taslağını hukukçu milletvekilleri ile değerlendirdiklerini ve itirazlarını AK Parti'li yetkililere ilettiklerini belirtti. Müsavat Dervişoğlu, taslağın Pasaport Kanunu, Avukatlık Kanunu, HSK Kanunu, Terörle Mücadele ve TCK başta olmak üzere, birçok konuda değişiklikler öngördüğünü anımsattı. Türkiye'de adalet duygusunun zedelenmesinin en önemli nedenlerinden birinin HSK'nin kuruluşu ve yapısıyla ilgili olumsuzlukların olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Ancak taslakta HSK'deki olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir düzenleme yok. HSK'nin yapısının düzenlenmesi gerekir. Bir toplumda adalet duygusu zedelenirse zedelenmeyen kurum kalmaz. Türkiye'de adalete olan güven her geçen gün biraz daha aşınıyor, buna karşı tedbirler alınması lazım." diye konuştu.

Yargı paketi taslağında Pasaport Kanunu'ndaki düzenlemede geçen 'iltisak' kavramına da itiraz ettiklerini anlatan Dervişoğlu, "Bu kavramın hukuki bir kavram olmadığını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında hayata girdiğini" söyledi. "İltisak" kavramının muğlak bir ifade olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bu tanım idari organlara keyfi davranma imkanı veriyor. Kanun keyfiliği ortadan kaldırmak için konur. Mahkeme kararı üzerinde herhangi bir irade tanınamaz. Yani yargılanıp beraat etmiş ve pasaport almaya hak kazanmış bir insanın bu hakkını, idari mekanizma 'iltisak' gibi bir muğlak ifadenin arkasına saklanarak gasbedemez. Ayrıca 'iltisak' gerekçesiyle daha önce birçok karar alındı ve şimdi 'iltisak' kavramını kanun maddesine alarak geçmişte aldıkları kararları meşrulaştırmak istiyorlar. Bu nedenle taslaktaki 'iltisak' kavramına itiraz ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu. - "Avukatlık sınavını kazanamayanlar yardımcı avukat olsun" Avukatlık mesleği için getirilen sınava ilişkin de itirazları bulunduğunu, Türkiye'de 120 binin üzerinde avukat ve 83 bin hukuk fakültesi öğrencisinin olduğunu anımsatan Müsavat Dervişoğlu, "Sınavı kazanamayanlar için avukat yardımcılığı gibi uygulamalar getirilebilir. Avukatlık sınavını kazanamayan avukatlar, atanamayan öğretmenler durumuna düşebilir." dedi.