HABER

"Yargıda demokratik reform beklentilerine yanıt verilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Günay Kubilay: - "Bir adli yılın daha açılışı nedeniyle iktidar partisinin uhdesinde bulunan ve daha önce açıklanan yargıda demokratik reform beklentilerine bir an önce yanıt verilmesi gerekiyor. İktidar, açıkladığı belge ile toplumda yarattığı beklentilere hızla yanıt vermeli"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Bir adli yılın daha açılışı nedeniyle iktidar partisinin uhdesinde bulunan ve daha önce açıklanan yargıda demokratik reform beklentilerine bir an önce yanıt verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

HDP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Kubilay, HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 3 yıllık siyasi panoramaya bakıldığında vahim bir tablo ile karşılaşıldığını savundu.

19 Ağustos'ta da Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasındaki zihniyetin muhalefetin siyasi yaşam hakkını tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Kubilay, şunları kaydetti:

"Daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı ve küçük ortağı, HDP’nin de içinde yer aldığı muhalefete parmak sallamaya devam ediyordu, 'hele bir Meclis açılsın görürsünüz gününüzü' tarzındaki tehditlerini savurmaya devam ediyorlardı. Nitekim Sayın (Ekrem) İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti sonrasında da İmamoğlu ve CHP'ye 'terörist' damgasını vurarak tehditlerini sürdürdü."

Yargının siyasi iktidarın güdümünde olduğunu iddia eden Kubilay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir adli yılın daha açılışı nedeniyle iktidar partisinin uhdesinde bulunan ve daha önce açıklanan yargıda demokratik reform beklentilerine bir an önce yanıt verilmesi gerekiyor. İktidar, açıkladığı belge ile toplumda yarattığı beklentilere hızla yanıt vermelidir. Türkiye'de sadece vurgusunu yaptığım eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, eş belediye başkanlarımız değil, bu zamana kadar pek çok akademisyen, gazeteci, yazar sadece düşüncelerini ifade ettikleri için, iktidara aykırı görüş beyan ettikleri için bugün cezaevindeler, rehin olarak tutuluyorlar. Dolayısıyla bu sorun artık iktidarın bir sorunu değil. Yargıda reform sorunu toplumun sorunudur."

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Festivalde zeytin yağlı yemekler yarıştıFestivalde zeytin yağlı yemekler yarıştı
İYİ Parti'de istifa! İYİ Parti'de istifa!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Basın Bürosu HDP Sözcüsü Günay Kubilay

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

İstanbul'da bir binada patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.