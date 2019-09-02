"Yargıda demokratik reform beklentilerine yanıt verilmeli"

"Daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı ve küçük ortağı, HDP’nin de içinde yer aldığı muhalefete parmak sallamaya devam ediyordu, 'hele bir Meclis açılsın görürsünüz gününüzü' tarzındaki tehditlerini savurmaya devam ediyorlardı. Nitekim Sayın (Ekrem) İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti sonrasında da İmamoğlu ve CHP'ye 'terörist' damgasını vurarak tehditlerini sürdürdü."

19 Ağustos'ta da Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasındaki zihniyetin muhalefetin siyasi yaşam hakkını tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Kubilay, şunları kaydetti:

HDP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Kubilay, HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 3 yıllık siyasi panoramaya bakıldığında vahim bir tablo ile karşılaşıldığını savundu.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Bir adli yılın daha açılışı nedeniyle iktidar partisinin uhdesinde bulunan ve daha önce açıklanan yargıda demokratik reform beklentilerine bir an önce yanıt verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yargının siyasi iktidarın güdümünde olduğunu iddia eden Kubilay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir adli yılın daha açılışı nedeniyle iktidar partisinin uhdesinde bulunan ve daha önce açıklanan yargıda demokratik reform beklentilerine bir an önce yanıt verilmesi gerekiyor. İktidar, açıkladığı belge ile toplumda yarattığı beklentilere hızla yanıt vermelidir. Türkiye'de sadece vurgusunu yaptığım eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, eş belediye başkanlarımız değil, bu zamana kadar pek çok akademisyen, gazeteci, yazar sadece düşüncelerini ifade ettikleri için, iktidara aykırı görüş beyan ettikleri için bugün cezaevindeler, rehin olarak tutuluyorlar. Dolayısıyla bu sorun artık iktidarın bir sorunu değil. Yargıda reform sorunu toplumun sorunudur."

