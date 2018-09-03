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Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'rahip Brunson' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten rahip Brunson'ın yargılanmasıyla ilgili olarak son dakika açıklamalar geldi. Cirit, 'Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir' dedi.

Yeni adli yıl açılışı programında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten çok önemli açıklamalar geldi. Cirit, isim vermeden rahip Brunson'ın yargılanması sürecine ilişkin de konuştu.

Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yıl açılışında yaptığı konuşmada Rahip Andrew Brunson’un yargılanma sürecine ilişkin, "İzmir'de bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur" dedi.

FETÖ YARGILAMALARI

Cirit, "HSK ve yüksek yargı üyesi sıfatı taşıyan FETÖ/PDY sanıklarının yargılanmasını yapmakla görevli Yargıtay 9. Ceza Dairesine açılan dava sayısı 2017’de 106, 2018’in ilk 7 ayında ise 65 olup yargılama süreçleri devam etmektedir. Temyiz incelemesi yapan 16. Ceza Dairesinde ise 1671 adet FETÖ/PDY dosyası derdest olup, 730 adet dosyanın temyiz incelemesi adli yargılama ilkeleri çerçevesinde tamamlanmıştır" diye konuştu.

Kaynak: AA

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İsmail Rüştü Cirit rahip Brunson adli yıl açılışı Yargıtay

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