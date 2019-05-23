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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'dan Anıtkabir ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden seçilen Mehmet Akarca, beraberindeki Cumhuriyet savcılarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden seçilen Mehmet Akarca, beraberindeki cumhuriyet savcılarıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, çelenk koydu.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akarca, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu yüce önder Atatürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ikinci defa seçilmem nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ile yüksek huzurunuzdayız. Miras bıraktığınız ilke ve devrimler doğrultusunda insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, demokratik değerler ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı olarak adli uyuşmazlıkların süratli ve etkili şekilde çözümüne katkı sağlama misyonumuz ışığında adaleti hukuk devleti gereklerine uygun olarak gerçekleştirme hedefini daha da ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığındayız. Bu sorumluluk tarafımdan onurla üstlenilmiştir. Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."

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Anıtkabir - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ziyaret

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