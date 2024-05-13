HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay'da düğüm çözülemiyor: 36. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da düğüm çözülemiyor: 36. turda da sonuç çıkmadı

13.05.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mart Pazartesi'den bu yana devam eden Yargıtay Başkanlığı seçiminin 36. turu bugün gerçekleşti. Adayların yeterli oyu alamamaları nedeniyle oylama yarınki 37. tura kaldı.

Yargıtay'da düğüm çözülemiyor: 36. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 36. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu, Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 11 oldu.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 37. tur oylaması yarın yapılacak.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'de "ertelenmiş" istifa! "Artık sürdürülebilir değil"İYİ Parti'de "ertelenmiş" istifa! "Artık sürdürülebilir değil"
Cinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar ettiCinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar etti
WhatsApp yazışması ortaya çıktı! "Beni öldürmeye karar vermişler abi"WhatsApp yazışması ortaya çıktı! "Beni öldürmeye karar vermişler abi"
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
En Çok Okunan Haberler
Kamuda tasarruf önlemleri açıkladı

Kamuda tasarruf önlemleri açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişti!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişti!

İstanbul'da tecavüz ağı! Sayıları gitgide arttı, lisede de devam etti

İstanbul'da tecavüz ağı! Sayıları gitgide arttı, lisede de devam etti

Bu acıya yürek dayanmaz! Önce bebeği, sonra kendisi can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! Önce bebeği, sonra kendisi can verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

Yer: Bursa! 9 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu faciaya döndü...

Yer: Bursa! 9 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu faciaya döndü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.