HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar! O deliller dikkate alınmayacak

Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar! O deliller dikkate alınmayacak

06.03.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, boşanma davaları ile ilgili emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Kendisini aldattığını düşündüğü eşinin telefonuna yüklediği program ile telefondan silinen kayıtların geri getiren kocaya Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, silindikten sonra kurtarılan yazışma ve fotoğrafların hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde olduğuna hükmetti. İşte dikkat çeken kararın detayları...

Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar! O deliller dikkate alınmayacak

Eşinin kendisini aldattığını düşünen koca, genç kadının telefonuna özel bir program yükledi. Program sayesinde kadının sildiği öne sürülen yazışma ve fotoğraflara ulaşan öfkeli koca boşanmak için aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Mahkeme; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasını reddetti. Kararı davacı koca istinafa götürünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, Aile Mahkemesi kararının tamamını kaldırılarak, erkeğin davasını kabulüne hükmetti. Kararı davalı kadın temyiz edince dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi.

HUKUKA AYKIRI DELİL SAYILDI

Davacı erkeğin, eşinin telefonuna özel bir program kurduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadeler kullanıldı;

"Davacı tanıkları, davalı kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etmişlerdir. Davacı erkeğin duruşmadaki kadının telefonuna 'disk digger' isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka aykırı bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa kadına kusur olarak yüklenemez. Diğer yandan davacı erkek tarafından dosyaya sunulan ve davalı kadına ait olduğunu iddia ettiği yazışmaların davalı kadın tarafından kabul edilmediği, davalı tarafından yazıldığı iddiasının soyut kaldığı anlaşılmakla bu yazışmalar da kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Bu durumda, dinlenen tanıkların davacıdan edindikleri duyuma dayalı anlatımları da dikkate alındığında, davalı kadına yüklenen güven sarsıcı davranış vakıasının ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. O halde, davacı erkeğin davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir"

İHA

Herkes canının, o parasının derdine düştü! '100 bin dolarımı kurtarın' Herkes canının, o parasının derdine düştü! '100 bin dolarımı kurtarın'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirimYüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim
Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması! Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!
5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay boşanma Aldatma

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.