Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

İzmir'de müstehcen içerikli CD üretmek ve satmak suçundan hakkında dava açılan bir kişi İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Sanıkta ele geçirilen CD'ler üzerinde yapılan incelemede, görüntülerin bir kısmında "pedofili" amacı güden "okullu" başlığı altında yaşları tahmin edilemeyen kişilerle cinsel ilişki içeren görüntüler bulunduğu tespit edildi.

Mahkeme sanığa, TCK'nin 226'ncı maddesinde düzenlenen "müstehcen içerikli CD'leri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz etmek" suçundan ceza verdi.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığın eylemiyle "Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" düzenlemesini içeren 226/3. maddesindeki suçu işlediği kanısına vardı.

Gerekçede, bu suçun oluşabilmesi için müstehcen ürünlerde mutlaka çocuk kullanılmasının zorunlu olmadığına vurgu yapıldı.