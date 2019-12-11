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Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı olarak geçen Garnizon eski komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'a, verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını, Yargıtay bozdu.

Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı olarak geçen Garnizon eski komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'a, verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını, Yargıtay bozdu.
Dönemin Kayseri Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri valisi, komutanı ve belediye başkanı olarak geçen Yalçın, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yalçın, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Temmuz'daki karar duruşmasında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Yalçın, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle Yalçın'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını bozdu ve yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay, soruşturmanın eksik bölümlerinin tamamlanmasını istedi.
Sanık Yalçın, mahkemedeki savunmasında, "Kayseri Valisi defalarca aradığını söylüyor ama, HTS kayıtlarında böyle bir şey yok. Büyükşehir Belediye Başkanı telefonuna cevap vermediğimi söylüyor. 06.31'de görüştük. Daha öncesinde ise herhangi bir cevapsız arama da yok. Hem vali, hem belediye başkanı, hem de Kayseri milletvekili Taner Yıldız ile 10 dakika telefonda konuştum. Savunmalarımı HTS kaydı teyit etmiştir. HTS kaydı ile suçsuzluğum ortaya çıkmıştır" demişti.

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