HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı

Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, gündüz saatlerinde kilitli olmayan kargo aracından paket çalan sanığa, basit hırsızlıktan ceza veren yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı

Eskişehir'de yaşayan bir kişi, kapıları kilitli olmayan park halindeki kargo aracından paket çalarak uzaklaştı.

Olayın fark edilmesinin ardından yapılan araştırma sonucu yakalanan şüpheli hakkında dava açıldı.

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 141. maddesi kapsamında "basit hırsızlık"tan hapis cezası verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın eyleminin TCK'nin "nitelikli hırsızlık"la ilgili 142. maddesinin "1-c" bendindeki "halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya
hakkında hırsızlık" suçu kapsamına girdiği sonucuna ulaşan Daire, nitelikli hırsızlıktan cezalandırılması gereken sanık hakkında basit hırsızlıktan hüküm kurularak eksik ceza tayin edilmesini bozma nedeni yaptı.

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ CEZALAR

Basit hırsızlığı düzenleyen TCK'nin 141. maddesinde "Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir." hükmü bulunuyor.

TCK'nin 142/1-c maddesinde ise hırsızlık suçunun, "halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi" halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Yoğun bakım doktorundan ibretlik sözlerYoğun bakım doktorundan ibretlik sözler
Söğüt kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız! Söğüt kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız!
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Diğer Haberler
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
'Beyaz Cennet' Pamukkale'de balonlar yeniden uçmaya başladı
'Beyaz Cennet'te 162 gün sonra bir ilk!
Hırsızın ifadesi şaşkına çevirdi: Cezalar bizi yıldıramaz
Şaşkına çeviren ifade: Cezalar bizi yıldıramaz
Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama
Yoğun bakım doktorundan ibretlik sözler
6 kez soyuldu! Hırsızlar son olarak sadaka kutusunu çaldı
İsyan ettiren olay: Artık bu durumdan bıktık
Koronavirüse yakalanan Böcek'ten 'maske ve hijyen' uyarısı
Koronaya yakalanmıştı! Muhittin Böcek uyardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.