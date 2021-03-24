HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay’dan dönen Samatya cinayeti davasında karar

Yargıtay’dan dönen Samatya cinayeti davasında karar

24.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samatya’da 9 yıl önce Ermeni asıllı Türk vatandaşı Maritsa Küçük’ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ermeni asıllı Türk Vatandaşı Murat Nazaryan, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada yeniden müebbet ve 10 ay hapse mahkum edildi.Fatih Samatya’da 28 Aralık 2012’de Ermeni asıllı Türk vatandaşı 85 yaşındaki Maritsa Küçük’ü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Murat Nazaryan yargılandığı davada, 24 Şubat 2016 yılında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay’dan dönen Samatya cinayeti davasında karar

Samatya’da 9 yıl önce Ermeni asıllı Türk vatandaşı Maritsa Küçük’ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ermeni asıllı Türk Vatandaşı Murat Nazaryan, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada yeniden müebbet ve 10 ay hapse mahkum edildi.
Fatih Samatya’da 28 Aralık 2012’de Ermeni asıllı Türk vatandaşı 85 yaşındaki Maritsa Küçük’ü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Murat Nazaryan yargılandığı davada, 24 Şubat 2016 yılında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ayrı ayrı üst mahkemeye başvurarak temyiz talebinde bulunmuştu. Başvuruları değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, 4 Mart 2020’de suçtan zarar gören sıfatı bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin, kovuşturma sırasında duruşmadan haberdar edilmesi gerekirken dava bildirilmeden yargılama yapılması ve hüküm kurulması nedeniyle kararın bozulmasına hükmetmişti.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen dava karara bağlandı. İstanbul 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Nazaryan ile Maritsa Küçük’ün ailesi ile avukatları Eren Keskin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu.

“Yemin ederim ki maktulü öldürmedim”
Duruşmada son sözü sorulan sanık Nazaryan, “Yemin ederim ki maktulü öldürmedim. Bugüne kadar kimse ile kavga etmedim. Böyle bir suçla suçlanıyorum. Beni tanıyanlar dışarıda da içeride de bilirler” ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nazaryan’ı ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Nazaryan’ın cezasında takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanığı ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan 10 ay hapse çarptıran mahkeme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraatine karar verdi.

Yargıtay’dan dönen Samatya cinayeti davasında karar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Ağlayarak yardım istemişti! Sosyal medyanın konuştuğu olayda yeni gelişme

Sosyal medyanın konuştuğu olayda yeni gelişme

Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk İslam Karakoç AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Türk İslam Karakoç Ak Parti MKYK üyeliğine seçildi.

İnebolu'da kar yağışı: 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar esareti! 34 köy yolu ulaşıma kapandı

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı!

AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Denizli'de yeraltından gelen gizemli sesler! 'Balyozla duvara vurur gibi sesler geliyor'

Denizli'de yeraltından gelen gizemli sesler!

Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.