Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, 3 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15’inci kilometresinde Hezil Çayı'nda yarı çıplak şekilde iki taş arasına sıkışmış halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat’ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili erkek arkadaşı A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan A.B.'nin sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

İHA

