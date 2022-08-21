HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

21.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde kan donduran bir olay yaşandı. 3 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve ortadan kaybolan Firdevs Babat’ın (16) cansız bedeni dün Hezil Çayı'nda yarı çıplak şekilde iki taş arasına sıkışmış halde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat’ın vücudunda darp izleri tespit edilirken, gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti. İşte olayın detayları...

Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, 3 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

b7efb2cb-bedc-4850-a9a0-6700c24596a8

Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15’inci kilometresinde Hezil Çayı'nda yarı çıplak şekilde iki taş arasına sıkışmış halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat’ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

3d04f794-bf5f-4eff-b3fc-946dd46284c1

Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili erkek arkadaşı A.B. gözaltına alındı.

722d1a76-ab02-4447-8a8b-67e12d7c127f

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan A.B.'nin sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

bb9e59f6-ff81-41bc-957d-8a74895eabc2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü! Son anda kurtuldularYolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü! Son anda kurtuldular
Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı varMardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
1 günlük evlilik için verilen karar hayatını 'Duman' etti1 günlük evlilik için verilen karar hayatını 'Duman' etti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış...

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış...

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar!

Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar!

İlginizi Çekebilir

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.