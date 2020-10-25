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Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 5.

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

Gaziantep’te 5. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K’nın düştüğünde yarı çıplak olduğu iddia edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise eve gelerek inceleme başlattı.
Polis olayın kaza olup olmadığını araştırırken M.CK’nın ise vücudunda birçok kırk oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

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