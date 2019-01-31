Burada il müftlüğünde çalışan Adem, 1998 yılında kazandığı sınavla Belçika'nın başkenti Brüksel'e atandı. 4 yıl burada çalışan Adem, daha sonra Yalova İl Müftlüğüne atanıp aynı yıl emekli oldu.

Ahmet Adem, memleketi Sivas'ta henüz liseye devam ederken diktiği hırkası için ücret almayan terzilik yapan genç kızdan etkilendi ve kendi deyimiyle "onu sevmeye" başladı.

- Huzurevinde geçen 12 yıl

Adem, hastane sürecinden sonra yatalak eşine bir yıl evde baktı. Arkadaşlarının, "eşini huzurevine bırak, orada daha iyi bakarlar" önerilerini dikkate almayan Adem, tek başına bırakmaya kıyamadığı eşi ile huzurevine yerleşti.

Evli iki çocuklarına da yük olmak istemeyen Adem, huzurevi görevlilerinin sadece temizliğini yaptığı odada 12 yıldır eşinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, saçlarını tarıyor, üzerini değiştiriyor, tırnaklarını kesiyor.

Eşinin konuşamaması ve duymamasından dolayı yaklaşık 15 metrekarelik odada yaşadıklarını günlüğüne döken Adem, gençlere ve eşini huzur evlerine bırakanlara örnek olur diye "Alın yazısı" adıyla bir de kitap kaleme aldı.

- "Benim eşim her şeye layık olan birisidir"

AA muhabirinin bir günlük yaşamlarına tanıklık ettiği çiftten Ahmet Adem, "Soruyorlar bana 24 saat nasıl başında bekliyorsun diye. Benim eşim her şeye layık olan birisidir. Çünkü üniversitede okurken ben açken o da aç kaldı. O bana yardımcı olmasaydı ben okulu bırakırdım. 'Aç da kalsak susuz kalsak sen bu okulu bitireceksin' dedi. Eşimin yardımıyla üniversiteyi bitirdim." dedi.