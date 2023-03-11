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Yarım saatlik yağmur şehri felç etti! Dükkanlar zarar gördü, araçlar sulara gömüldü

11.03.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin İzmir için yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonra Dikili'de zor anlar yaşandı. Kuzeyden etkili olmayan başlayan yağışlar dükkanlarda maddi hasar oluşturdu. Trafikteki araçlar ise sulara gömüldü. Esnaflar dükkanlarındaki suları tahliye etmekte zorlanırken yağışların gün boyu etkili olacağı belirtildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.

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ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji tarafından İzmir için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin kuzey ilçelerinden giriş yaptı. Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana gelirken iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşadı.

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ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Caddede ilerlemeye çalışan belediye otobüsü ve otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı.

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Sağanak yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sağanak yağış

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