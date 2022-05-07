Yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs Pazar günü İstanbul'da hava nasıl? Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli geliyor! 8 Mayıs 2022 Pazar

8 Mayıs Pazar gününün hava durumu tahmini Meteroroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Sivas, Bingöl Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Öte yandan Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde kısa süreli de olsa kuvvetli rüzgar görüleceği aktarıldı. Anneler Günü sebebiyle, vatandaşlar tarafından merak konusu olan, Yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs Pazar günü İstanbul'da hava nasıl? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 24 °C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 19 °C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olmak üzere Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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