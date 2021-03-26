Yarın kandil mi? Cumartesi günü ne kandili?

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat kandili, Allahû Têâlânın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak biliniyor. Berat Kandili aynı anda Ramazan ayının habercisi olarak belirtiliyor.

2021 yılı içerisinde yer alan kandil günlerine göre bu yıl 27 Mart Cumartesi gününe denk gelen berat kandilinde ibadetler yapılacak, dualar edilecek ve Allah’tan af dilenecek. Günahlardan Berat edilmek üzere el açılıp ibadet edilecek…

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkmaktır. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olmasından dolayı Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılmasından dolayı da Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları sebebiyle de Rahmet Gecesi gibi isimler de verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi taatle ve ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konu ile ilgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bir hadisi bulunuyor:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.