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Yarın kandil mi? Cumartesi günü ne kandili?

26.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban ayı içerisinde yer alan ve günahlardan arınma, beraat etme, kurtulma anlamları bulunan Berat kandili, cumartesi günü idrak edilecek. Günahlardan temizlenme ve arınma imkânın tanındığına inanılan kandil günü temize çıkma anlamına geliyor.

Yarın kandil mi? Cumartesi günü ne kandili?

2021 yılı içerisinde yer alan kandil günlerine göre bu yıl 27 Mart Cumartesi gününe denk gelen berat kandilinde ibadetler yapılacak, dualar edilecek ve Allah’tan af dilenecek. Günahlardan Berat edilmek üzere el açılıp ibadet edilecek…

YARIN KANDİL Mİ? CUMARTESİ GÜNÜ NE KANDİLİ?

Üç aylardan 2. olan Şaban Ayı içerisindeki Berat kandilinde Müslümanlar, ibadetlerini yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayınlanan dini günler takvimine göre; üç aylarda idrak edilen 3. kandil olan Berat kandili, cumartesi günü gerçekleşecek.

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat kandili, Allahû Têâlânın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak biliniyor. Berat Kandili aynı anda Ramazan ayının habercisi olarak belirtiliyor.

Günahlardan arınma ve temizlenme imkânın verildiğine inanılan kandil günü adını Arapça‘da temize çıkma anlamına gelen ‘berat’ kelimesinden aldı.

Berat Kandili, (Berâet Kandili), (Arapça: Şaban'ın yarısı) İslam’da kutsal sayılan gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı’da II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil ismini almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkmaktır. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olmasından dolayı Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılmasından dolayı da Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları sebebiyle de Rahmet Gecesi gibi isimler de verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi taatle ve ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konu ile ilgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bir hadisi bulunuyor:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; beri olmak, kurtulmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, aklanmak, beri olmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtularak, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük anlamına uygun olarak "Berat Gecesi" adı verilmiştir.

Bu gecenin 4 ismi vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i rahmet’', ''leyle-i mübareke'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarını taşıyan Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu, affedilmenin yanında affedici olmayı da kazandırır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Yarın kandil mi? Cumartesi günü ne kandilii

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah'ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

Berat Kandili 27 Mart gecesi idrak edilecek. Bu vesile ile tüm islam aleminin Berat Kandili gecesini kutlu olsun.

Resimli Berat Kandili mesajları yeni 2021. En güzel anlamlı Berat Kandili mesajlarını kısa ve uzun olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte 7 Nisan'a özel en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada. Hayırlı Kandiller….

DİYANET KANDİL TAKVİMİ 2021

27 Mart 2021: Berat Kandili
17 Ekim 2021: Mevlit Kandili


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