Yarın kargolar çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar ve PTT dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos kargolar çalışıyor mu? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl 30 Ağustos “Zafer Bayramı” olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ulusal bayramlarından birisidir. Bu gün, resmi tatildir. Peki, 30 Ağustos'ta kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 30 Ağustos 2023 Salı günü kargolarda son durum...

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'ta kargolar çalışmıyor. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

30 AĞUSTOS’TA KARGOLAR DAĞITIM YAPMAYACAK MI?

30 Ağustos'ta kargolar dağıtım yapmayacak. PTT ve kargolar 31 Ağustos 2023 Perşembe günü hizmet vermeye devam edecekler.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.

