Yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

İstanbul'da beklenmekte olan kar yağışı (Aybar kar fırtınası) dün akşam şiddetini artırdı. Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti. Meteoroloji'den gelen yeni tahminler sonrasında öğrenci ve veliler merak içerisinde "Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunu sorguluyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Henüz İstanbul için 14 Mart Pazartesi yani yarın okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olası bir açıklama durumunda tatil haberini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlere göre İstanbul'da Pazartesi günü de kar yağışlı havanın yer yer de olsa etkili olması kar yağışının Salı günü etkisini tamamen kaybetmesi beklenmekte. Ayrıca yapılan bu tahminlerin sonrasında gözler İstanbul Vailiği tarafından yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Son açıklamada okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edileceği belirtilmiş Pazartesi günü için ekstra bir karar açıklanmamıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."



