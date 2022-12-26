Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık 2022 Salı Bitlis, Muş ve Erzurum'da kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında!

Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği Bitlis, Muş ve Erzurum gibi şehirlerde etkisini gösterecek olan kar yağışı nedeniyle merak konusu oldu. Başta veli ve öğrenciler olmak üzere birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? İşte 27 Aralık 2022 Salı günü Bitlis, Muş ve Erzurum'da okullarda son durum...
Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre yarın Bitlis, Muş ve Erzurum'da kar yağışı görülecek.
Valiliklerden henüz kar tatili açıklaması gelmedi.
Okulların tatil edildiğine dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçecek.
Meteoroloji, kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak görüleceğini açıkladı. Birçok ilde pus ve sis görülecek.
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile sabah saatlerinde Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışl
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.