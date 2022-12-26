Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık 2022 Salı Bitlis, Muş ve Erzurum'da kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında!

Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği Bitlis, Muş ve Erzurum gibi şehirlerde etkisini gösterecek olan kar yağışı nedeniyle merak konusu oldu. Başta veli ve öğrenciler olmak üzere birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Yarın okullar tatil mi? İşte 27 Aralık 2022 Salı günü Bitlis, Muş ve Erzurum'da okullarda son durum...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre yarın Bitlis, Muş ve Erzurum'da kar yağışı görülecek.

Valiliklerden henüz kar tatili açıklaması gelmedi.

27 ARALIK 2022 SALI GÜNÜ BİTLİS, MUŞ VE ERZURUM'DA KAR TATİLİ VAR MI?

Okulların tatil edildiğine dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BUGÜN HAVA NASIL O0LACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçecek.

Meteoroloji, kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak görüleceğini açıkladı. Birçok ilde pus ve sis görülecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile sabah saatlerinde Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışl

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





