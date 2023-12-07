YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir yarın okul var mı, kar tatili mi? Meteoroloji uyardı!

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yer yer kar yağışına dönüştü. Antalya, İzmir ve Bursa gibi illerde şiddetli yağış olması nedeniyle 'Yarın okul var mı' ekranı sorgulanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. İşte kar tatili ve yarın okullar tatil mi sorularının yanıtları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Aralık Cuma günü için birçok il için kuvvetli sağanak uyarılarında bulundu. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana’da yağışlar bekleniyor. Ancak henüz il valilikleri, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Adıyaman, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan

AA'da yer alan habere göre gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.





