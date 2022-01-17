Yarın okullar tatil mi? Yarın (18 Ocak) hangi illerde okullar tatil?

Soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Bugün Kastamonu, Rize, Bolu, Hakkari, Trabzon, Karabük, Gümüşhane, Ordu, Şırnak, Van, Giresun ve Samsun'da etkisini gösteren kar nedeniyle okullar tatil edildi. Bazı bölgelerde kar yağışı sürerken yarın için ise öğrencilerin ve velilerin gözleri valiliklerden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki yarın da okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü ( 1 gün ) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelemizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

