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Yarın okullar tatil mi? Yarın (18 Ocak) hangi illerde okullar tatil?

17.01.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı ulaşım başta olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları hava sıcaklıklarının düşmesi ve sağanak, kar yağışıyla ilgili uyarmıştı. Kar yağışının yoğun olduğu birçok ilde bugün okullar tatil edildi. Peki okullar yarın da tatil mi? Yarın (18 Ocak) hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi? Yarın (18 Ocak) hangi illerde okullar tatil?

Soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Bugün Kastamonu, Rize, Bolu, Hakkari, Trabzon, Karabük, Gümüşhane, Ordu, Şırnak, Van, Giresun ve Samsun'da etkisini gösteren kar nedeniyle okullar tatil edildi. Bazı bölgelerde kar yağışı sürerken yarın için ise öğrencilerin ve velilerin gözleri valiliklerden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki yarın da okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Yarın (18 Ocak) hangi illerde okullar tatil?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü ( 1 gün ) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelemizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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