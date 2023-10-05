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Yarın otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Otobüs, metro, metrobüs İETT toplu taşıma bedava mı? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü

05.10.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Yarın otobüsler ücretsiz mi? Bu sorunun yanıtı İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü nedeniyle merak konusu oldu. İtilaf Devletlerince 4 sene 10 ay 23 gün süren işgal, 6 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. Bu güzel şehri armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz yarın bir kez daha rahmetle anılacak. Peki, 6 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Otobüs, metro, metrobüs İETT toplu taşıma bedava mı? İşte İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünde toplu taşımada son durum...

Yarın otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Otobüs, metro, metrobüs İETT toplu taşıma bedava mı? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü

Yarın otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, yarın otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı olacak?

YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Yarın otobüsler İstanbul'da saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir.

6 Ekim'de okullar dahil kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

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2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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