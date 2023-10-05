Yarın otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2023 Otobüs, metro, metrobüs İETT toplu taşıma bedava mı? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü

Yarın otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, yarın otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı olacak?
Yarın otobüsler İstanbul'da saat 23.59'a kadar ücretsiz olacak.
6 Ekim'de toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler.
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir.
6 Ekim'de okullar dahil kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar