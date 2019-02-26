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Yarışlarda geç çıkış yapan atına tenekeden start kabini yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

MUŞ'ta bir yetiştirici yarışlarda geç start alan atı için ilginç bir çözüm buldu.

Mehmet AYDIN MUŞ, (DHA) MUŞ'ta bir yetiştirici yarışlarda geç start alan atı için ilginç bir çözüm buldu. Yaklaşık bir yıldan beri sürekli kaybettiği için atını yarışlara sokmayan Emrullah Güler, tarlaya tenekeden start kabini yaptırdı. Güler, 3 aydır her gün İngiliz atını teneke start kabininde zamanında çıkış için çalıştırıyor. Merkeze bağlı Tabanlı köyünde yaşayan evli ve bir çocuk sahibi Emrullah Güler, geçtiğimiz yıllarda İngiliz atı alarak yarışlara katılmaya başladı. Kırım ismini verdiği atıyla 1200 ve 200 metre yarışlarına katılan Güler, bir çok kez ilk üç arasına girerek büyük ikramiyeler kazandı. Emrullah Güler, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'daki hipodrumlarda bir çok kez başarılı olan atı Kırım, geçtiğimiz yıl geç start almaya başladı. Bir kaç kez geç start alan atını yarışlardan çeken Güler, soruna ilginç bir çözüm buldu. Atının tekrar hipodrumlarda başarılı olması için tarlasına tenekeden start kabini yaptıran Güler, her gün burada çalıştırmaya başladı. Yaklaşık 3 aydan beri atını zamanında start alması için teneke kabinde antrenman yaptıran Güler, Kırım katıldığı bir çok yarışta 1200 ve 2000 metrelerde aldığı derecelerle bana büyük ikramiyeler kazandırdı. Yarışların başarılı atı geçt start almaya başlayınca ben de çekilmek zorunda kaldı. 3 aydan beri benim buluşumla yaptığım ilkel start kabininde atıma günde 2 sefer antrenman yaptırıyorum. Şimdi kabinden zamanında çıkıyor, Mart ayı sonlarında Elazığ'da yapılacak yarışlara götüreceğim diye konuştu.

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